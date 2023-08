Ameriški PEN je sporočil, da so med julijem 2021 in marcem 2022 v ZDA prepovedali kar 1600 knjig! Ter da je zahtevkov po umiku različnih knjig na oni strani luže vse več. Na tnalu so predvsem tiste, ki so jih napisali člani skupnosti LGBTQ+, pripadniki rasnih manjšin ali pa so napisane o njih. Američani so želeli s knjižnih polic, knjižnic in šol nazadnje umakniti že kar 2571 naslovov, to je 38 odstotkov več kot leta 2021. Med najbolj spornimi so Prigode Huckleberryja Finna Marka Twaina. Na zahtevo staršev so jo umaknili že leta 2016, in sicer zaradi rasističnega jezika: starše je motila predv...