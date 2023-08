Kanarček, ta očarljivi pevec

Kanarčki so imenitni hišni ljubljenčki: razveseljujejo nas s petjem, krajšajo nam čas, ko jih opazujemo med igro, hranjenjem in nego, pa še skrb zanje je precej nezahtevna. A čeprav ne potrebujejo toliko pozornosti kot pes ali mačka, se jim moramo vendarle posvetiti, da bo imel kanarček srečno, zadovoljno, zdravo življenje.

Ptička nas bo kratkočasila s petjem. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Kot že ime pove, kanarček je doma na Kanarskih otokih. V Evropo so jih prinesli v 16. stoletju mornarji in takrat niso bili uglednih barv: v naravi živeči so sivozeleni in manjši. Z udomačitvijo in domačo nadzorovano vzrejo pa so nastale nove vrste in tipi. Poznamo tri vrste kanarčkov, ki jih ločimo po barvi, stasu in petju, odločitev, ali boste svojega pernatega ljubljenčka izbrali zaradi pesmi, vesele barve ali zanimivega videza, pa je seveda čisto vaša. Lahko je bel, rumen, zelen, oranžen, rdeč, lisast, petje je lahko različno, zelo glasno ali malo manj; najraje poje zjutraj, čeprav se v resnici oglaša kar ves dan.

Pričakovana življenjska doba kanarčka je povprečno šest let, a lahko živi tudi deset let in celo več. Potrebuje prostor, zato ga ne zaprite v zelo majhno kletko, a tudi gromozanske ne potrebuje, naj ne bo okrogla. Kletka naj ne bo izpostavljena neposrednemu soncu, prav tako ne prepihu ali klimatski napravi. Stoji naj v mirnem delu stanovanja, zvečer jo pokrijte, da se bo ptička umirila. Svojega pernatega prijatelja lahko iz kletke tudi spustite, da si pretegne krila, seveda prej poskrbite, da bodo vsa okna in vrata zaprta, vratca kletke pa odprta, da se bo lahko vrnil v svoj domek.

Kremplje mu občasno pristrižemo.

Rad se kopa

V kopeli naravnost uživa. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Kot vsaka žival tudi kanarček potrebuje ves čas svežo vodo in krmo pa nekaj igračk, denimo ogledalo, rad ima tudi zvonček in gugalnico, a pazite, da kletke ne prenatrpate in ima dovolj prostora za letenje. Nekajkrat na teden vanjo postavite kad, torej manjšo posodico z mlačno vodo, saj kanarčki obožujejo kopanje: s tem ohranja lepo perje. Ne pozabimo na kremplje, občasno mu jih pristrižemo. Prvič naj to naredi nekdo, ki zna, lahko tudi veterinar. Za kljun ni treba posebej skrbeti, če mu damo sipino kost, si ga bo brusil ob to.

Postrežemo mu s pripravljeno mešanico semen, rad ima tudi jabolka, špinačo, solato.

Ptiček pevec ima rad družbo, človeško ali ptičjo, če boste kupili dva, naj bosta nasprotnega spola, da se izognete konfliktom, slednji utegnejo biti zlasti pogosti med dvema samčkoma. Čeprav so družabni, ne marajo božanja kot na primer papige, a seveda so izjeme in nekateri se, ko spoznajo lastnika, pustijo tudi božati.

Če ima vaša ptička bistre oči, ki se ne solzijo, čisto perje, enakomerno konsistenco blata, čiste in suhe nosnice in telo brez vidnih oteklin ali poškodb, je živahna in ima dober apetit, je zdrava.