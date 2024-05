Nasilje pri fantih upada, pri dekletih pa narašča

Na Brdu pri Kranju je včeraj potekal tretji predsedničin forum, posvečen krepitvi kulture mirnega sobivanja in strateškim ukrepom za preprečevanje nasilja. Po besedah predsednice Nataše Pirc Musar poleg vojn in naravnih nesreč naše družbe najmočneje in najostreje zaznamujejo prav tragični primeri nasilja: »Skrajni čas je za ukrepanje.« Predsednica je poudarila, da je zagotavljanje možnosti za mirno sobivanje in uživanje temeljne pravice do varnosti v naši družbi eno ključnih vprašanj, največji izziv in grožnjo pa predstavljajo različne oblike nasilja.

Zbrane so uvodoma nagovorili še minister za delo Luka Mesec, minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac ter minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda. V ospredje so včeraj postavili tri oblike nasilja, to so nasilje v družini, vrstniško nasilje in nasilje nad starejšimi.

V predstavitvi tem foruma je Aleš Bučar Ručman s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru dejal, da je Slovenija v primerjavi z drugimi državami relativno varna, zlasti za moške, glede preprečevanja nasilnih smrti žensk pa so razmere boljše v številnih drugih državah. Omenil je tudi mednarodno študijo, ki je pokazala, da se je v 20 letih delež 15-letnikov, ki so sami povedali, da so nekoga trpinčili, povečal za več kot 100 odstotkov. Prav tako se povečuje delež učencev, ki so žrtve trpinčenja. Fizično nasilje pri fantih upada, pri dekletih pa v zadnjih letih narašča, je še navedel Bučar Ručman.

Na policiji se pogosto zgodi, da prejmejo anonimno prijavo nasilja v družini, ko pa se pogovorijo z domnevno žrtvijo, ta nasilje zanika, pa je poudaril Robert Tekavec z Generalne policijske uprave. Med razlogi za to je navedel strah, kaj se bo zgodilo, kaj bo z otroki, kaj bodo rekli ljudje. Pojasnil je, da je še posebno v primerih nasilja v družini breme dokazovanja predvsem na žrtvi, ki mora večkrat in do potankosti pripovedovati o najhujši izkušnji, kar je zelo težko.

Na podlagi ugotovitev in zaključkov foruma bo nastal dokument s sistemskimi in konkretnimi predlogi, ki ga bo Nataša Pirc Musar posredovala pristojnim ministrstvom: »Zavzemala se bom, da bomo preprečevanje različnih oblik nasilja, učinkovito pomoč, tudi storilcem, in zaščito žrtev postavljali na vrh družbenopolitičnih prioritet države.«