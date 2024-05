Igralka z veseljem posodi svoj glas ljudem v stiskah (Suzy)

Rodila se je v Melbournu avstralski materi in ameriškemu očetu, ki je umrl, ko je imela komaj deset let. V zgodnjih dvajsetih letih je pustila kolidž in začela potovati. V Egiptu so ji ponudili stransko vlogo v nekem filmu, in ko se je vrnila v Avstralijo, se je vpisala na študij igre. Najprej je igrala na odrskih deskah in pritegnila pozornost kritikov.

Bila je edina ženska, ki je upodobila eno od sedmih različic Boba Dylana v filmu 7 obrazov. FOTO: Profimedia

V filmu Thor: Ragnarok je igrala Helo, nemilostno boginjo smrti. FOTO: Profimedia

Pri 27 letih je igrala kraljico Elizabeto I. in postala mednarodna zvezda. Od tedaj naprej je navduševala v vsaki vlogi, najbolj v filmih Babilon, Carol, Gospodar prstanov, Letalec in Nenavaden primer Benjamina Buttona. Za oskarja je bila nominirana kar osemkrat, dva je prejela. Ima še štiri zlate globuse in štiri bafte ter tri nagrade SAG.

Prvi celovečerni film Paradise Road je posnela v družbi Glenn Close in Frances McDormand. FOTO: Profimedia

V filmu Letalec je upodobila Katharine Hepburn in za vlogo dobila prvega oskarja. FOTO: Profimedia

Kraljico Elizabeto I. je igrala tudi v drugem delu zgodbe, Zlata doba. FOTO: Profimedia

Je velika zagovornica trajnostnega življenja. Že dolgo sodeluje z UNHCR in z veseljem posodi svoj glas ljudem v stiskah. Konec leta 1997 se je poročila s scenaristom Andrewom Uptonom, s katerim imata tri sinove, posvojila sta še hčerko. Zadnje čase se ugiba, ali sta se morda že razšla.

Z Andrewom sta poročena že 27 let, otrok nikoli nista rada kazala javnosti. FOTO: Profimedia