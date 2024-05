Rod Stewart si v Ljubljani želi v pub

Na seznam glasbenih legend, ki na stara leta pridejo tudi k nam, se bo z nedeljskim koncertom vpisal tudi britanski rocker Rod Stewart. Pri 79 letih bo v Ljubljani in Sloveniji nastopil prvič.

Stewart, ki mu je britanski dvor podelil naziv sir, je najbolj znan kot pevec, a v glasbi deluje tudi kot avtor, producent in aranžer. Kljub letom še vedno uživa v svojem delu. »Najraje sem pred občinstvom in nastopam. Sem rock pevec in bom vedno. Mislim, da je privilegij peti številnemu občinstvu. Rad sem na odru, to je zame čudovito delo,« pravi Rod, ki igra tudi na harmoniko, vendar ne na koncertih.

Sivolasi rockerski maček se ne ozira nazaj in živi za sedanjost. FOTO: Penny Lancaster

»Mislim, da sem jo nazadnje pred kakšnimi petdesetimi leti,« nam je pojasnil. Pri omenjanju slovenskega ponarodelega inštrumenta ni šlo brez vprašanja, ali morda zna zaigrati svetovno znano slovensko Avsenikovo Na golici. »Žal ne. Kot sem rekel, že dolgo je tega, kar sem jo sploh nazadnje igral. Pa tudi tujih skladb ne igram nikoli.«

Med svojimi skladbami pa ne dela razlik. »Rad imam vse svoje skladbe. Posebej pa morda tiste, ki sem jih tudi napisal. So kot moji otroci. Posnel sem jih in jih izvajam, tako da, ja, rad imam vse,« pravi pevec, ki za svoje najuspešnejše šteje sedanje, čeprav je na sceni že 50 let.

Vsestransko nadarjen

Pred 10 leti je svoje življenje opisal v knjigi, kot svetovni zvezdnik in nekajkrat poročeni oče osmih otrok težav z materialom za pisanje najbrž ni imel, vsega pa vendar ni povedal, poleg tega se je od izdaje do danes zgodilo še veliko stvari. Kliče to po nadaljevanju? »Mogoče. Nisem še ravno razmišljal o tem in tega ni med mojimi glavnimi načrti. Vsaj trenutno ne. Osredotočam se predvsem na glasbo. Posnel sem swing album s pianistom Joolsom Hollandom in zdaj bomo veliko delali na tem.«

Slovensko občinstvo bo razgrel to nedeljo, 19. maja, v ljubljanskih Stožicah.

Rod je velik oboževalec nogometa. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

50 let je že na sceni.

Energije ima veliko, otrok pa tudi. FOTO: Wenn.com

Stewart je bil tudi nadarjen nogometaš, vendar stadione polni kot rock pevec. »Moja nogometna kariera bi bila že zdavnaj končana. Še vedno pa nogomet obožujem in sem navijač. Z njim tudi skrbim za kondicijo in svoje otroke in fante učim trikov tega športa.«

Kot veteran in velikan z zanimanjem spremlja mlajše izvajalce. »Mislim, da je danes scena dobra. Žal mi je, da je svoje na Otoku naredil brexit, ki je preprečil možnost nastopov v Evropi, generalno gledano pa se mi scena zdi zdrava. Starih časov niti ne pogrešam. Sem človek trenutka, sedanjosti. Ne oziram se nazaj, nimam neke nostalgije niti obžalovanja. Imam zelo lepo življenje, gledam pa predvsem v prihodnost.«

Del sedanjosti in prihodnosti je tudi politika. »Politika me zelo zanima. Ljudje moramo vedeti, kakšna je situacija v svetu, v katerem živimo, kaj se dogaja okoli nas. To se trudim početi tudi sam in prenašati drugim. Podpiram Ukrajino že od začetka vojne. Ukrajincem sem vsak večer posvetil tudi skladbo. Pri meni sta zaposlena tudi dva Ukrajinca.«

Zvezdnik je znan tudi kot ljubitelj gostiln, na Otoku imenovanih pubov, in upa, da je kakšen dober tudi v slovenski prestolnici. A kuhar, kot pravi, ni. »Zelo rad imam dobro hrano. Kuhanje pa mi ne gre. Pripraviti si znam toast,« prizna in doda, da bo v Ljubljani zavil v kakšen pub, če bo le imel priložnost za to.