Iz Bele hiše v Muzej Narodne osvoboditve

Svetovno znana plesna atrakcija Step Afrika! velja za prvi pravi plesni poklicni ansambel na svetu. Trenutno je na slovenski turneji, ki jo je začela v Muzeju Narodne osvoboditve v štajerski prestolnici, kjer je predstavila svoje izročilo in ga potem še v praksi prikazala v Mestnem parku na Art kampu, ta je sestavni del Festivala Lent.

»Step Afrika! izhaja iz Republike Južne Afrike, od koder prihajam tudi sam,« je povedal C. Brian Williams, ki je skupino ustanovil leta 1994. V svoji predstavi so osredotočeni na t. i. steppin', ki pa nima zveze s stepom, kot ga poznamo, temveč je v ples vključeno vse telo. Williams je želel plesalce združiti v skupino, ki bi povezovala tradicionalne plesne gibe temnopoltih.

Začel je v Johannesburgu, pot nadaljeval v ZDA in nato še po vsem svetu. Vse pa izvira iz leta 1740, ko je bil izdan Negro act. »Negro act je temnopoltim prepovedal izobraževanje. Branje. Druženje v več kot dveh skupinah. Uporabo kakršnih koli elementov identitete. Vzeli so jim tudi boben. Zato se je ritem z bobna preselil na telo. Zato je ta ples tako zelo močno povezan z ritmom,« pojasnjuje kustos muzeja Uroš Dokl. Step Afrika! je gostovala tudi v Beli hiši pri takratnem predsedniku Baracku Obami, ko je zaključeval mandat.

»Naše izročilo je bilo in vedno bo timsko delo, disciplina in predanost. Kultura in umetnost sta edina platforma, ki lahko združi nezdružljivo. Naša organizacija ponuja izobraževanje, prav tako omogoča plačevanje šolnine številnim dijakom in študentom,« še pravi Williams, ki s svojo skupino izvaja izobraževanja po vsem svetu.