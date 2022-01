Iva Krajnc Bagola: Alfa samci mislijo, da si lahko dovolijo vse

V tujini je naša Iva Krajnc Bagola zaslovela s filmom Besa, v katerem je bila ob boku legendarnega srbskega igralca Mikija Manojlovića. A to ni njen edini mednarodni uspeh. Na filmskem festivalu v Torinu se je decembra zgodila premiera italijanskega filma Angel zidov režiserja Lorenza Bianchinija, v katerem je zaigrala z legendo francoske kinematografije Pierrom Richardom. »V posebno čast in veselje mi je bilo tudi ustvarjati s svetovno znanim direktorjem fotografije Petrom Zeitlingerjem, ki po navadi snema z zvezdami kova Nicole Kidman, Nicolas Cage, Eva Mendes in je predvsem znan kot ...