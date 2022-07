Kajžnkova hiša v Ratečah je dobila novo dodatno vsebino, ki bo poživila sedanjo muzejsko zbirko. V njej je zaživel escape muzej, ki predstavlja edinstveno ponudbo tudi v evropskem merilu. Obiskovalci lahko skozi igrificirano doživetje na zabaven način spoznavajo pomembna obdobja in dogodke v rateški zgodovini. »Enonadstropna zidana Kajžnkova hiša v južnem delu vaškega jedra ima dvokapno streho na čop in zatrepna zunanja hodnika (ganka),« na kratko hišo predstavijo v Gornjesavskem muzeju Jesenice. »Ima značilno tlorisno zasnovo: 'hiša' s kamro, veža s črno kuhinjo in ...