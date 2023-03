V sodobnem svetu, zlasti v njegovem razvitejšem delu, smrtna kazen za najhujša kazniva dejanja že dlje velja za kazen, ki naj ne bi več spadala v sedanjo stopnjo človeške civilizacije, ker da je to dejanje ostanek nekih drugih časov in se da najhujše kriminalce kaznovati na bolj 'human' način. Saj, kot je že pred leti dejal znani pisatelj Albert Camus: »Smrtna kazen je najbolj premišljen umor.« 142držav po svetu nima več zapisane smrtne kazni v svojih zakonih. Temu stališču so do konca leta 2020 pritrdili v kar 142 državah po svetu, kjer so iz zakonodaje umaknili kaznovanje najhujših kaznivi...