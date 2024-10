Honor 200 za precej ugodno ceno ponuja kar veliko, poudarek je na fotografiji

Pri kitajskem Honorju so najnovejše pogruntavščine in najboljša strojna oprema rezervirane za serijo pametnih telefonov magic, a to ne pomeni, da je njihov (višji) srednji razred kakor koli prikrajšan. Tehnologija je v zadnjih letih toliko napredovala, da v rangu telefonov za med 600 in 800 evri danes dobimo takšne zmogljivosti kot pred par leti v premijskem telefonu za več kot tisočaka. Lep primer je honor 200, ki ima priporočeno maloprodajno ceno postavljeno na 649 evrov, medtem ko se ga pri operaterjih dobi že za 540 evrov (z vezavo), na Big Bangovi eTržnici pa še za dobrega stotaka manj.

Dober dizajn

Lepo sede v roko. FOTO: Staš Ivanc

Glede oblikovanja pri Honorju nikoli nisem imel pripomb in tudi honor 200 je videti prav elegantno, saj je lepo tanek (7,7 mm), testni primerek pa je bil v privlačni smaragdno zeleni barvi z zanimivo lisasto hrbtno stranjo. Tudi fotosekcija ne izstopa pretirano, pa čeprav so v ohišje stlačili tudi telefoto kamero z 2,5-kratno optično povečavo in 50 milijoni slikovnih točk; družbo ji delata še glavna širokokotna kamera s 50 MP in ultra širokokotna z 12 megapiksli, vse tri pa imajo samodejno ostrenje, prvi dve še optični stabilizator slike. Tudi selfie kamera s konkretnimi 50 milijoni točk ni od muh.

Odlična fotografija

Zumiranje s honorjem 200: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc

Fotografije so zelo dobre za telefon v tem cenovnem razredu, z lepimi barvami, kontrasti in ostrino, pohvalna je telefoto leča, dobro pa se obnese tudi ultra širokokotna kamera, s katero lahko delamo makro posnetke od blizu. Honor se je za serijo 200 povezal s slovitim francoskim fotografskim studiom Harcourt in pripravil prav posebne portretne načine (poudarjeni, barviti in klasični), s katerimi lahko delamo (skoraj) takšne portrete kot Harcourtovi fotografi. Zelo spodobni so tudi videoposnetki, pri čemer zna le glavna kamera snemati v ultra visoki ločljivosti 4K s 60 sličicami na sekundo, preostale (tudi selfie kamera) pa v 4K s 30 fps.

Poseben poudarek je na Harcourtovi portretni fotografiji.

Zmogljiv procesor

Zumiranje s honorjem 200: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc

Testni honor 200 je bil opremljen z osemjedrnim Qualcommovim procesorjem snapdragon 7 gen 3, 12 GB rama in kar 512 GB shrambe, kar mu zagotavlja hitro in gladko delovanje. Na telefonu je nameščen Googlov android 14 z uporabniškim vmesnikom magicos 8, pri čemer Honor obljublja štiri leta nadgradenj operacijskega sistema in pet let varnostnih popravkov. In ker je Honor že več let ločen od Huaweia, zanj že nekaj časa ne veljajo več ameriške omejitve, tako da na honorju 200 lahko brez ovir uporabljamo Googlove storitve in aplikacije iz njegove gromozanske trgovine. Zanimivo pa je, da je Honorjev protokol za hitro deljenje podatkov honor share še vedno kompatibilen s Huaweievim in se fotografije bliskovito prenesejo s telefona na telefon.

Zmogljiv srednjerazredni procesor in obilje pomnilnika

Zaslon in baterija

Zumiranje s honorjem 200: 5x povečava FOTO: Staš Ivanc

Odličen je tudi oled zaslon s 6,7-palčno diagonalo in 120-herčnim osveževanjem in visoko svetilnostjo, medtem ko baterija s kapaciteto 5200 mAh zagotavlja celodnevno (normalno) uporabo, pozna pa tudi superhitro polnjenje s 100-vatnim napajalnikom, ki pa žal ni priložen, sicer pa baterijo v pol ure napolni do 75 odstotkov. Zvok poslušamo s solidnih stereo zvočnikov. Škoda je le, da honor 200 (vsaj uradno) ni odporen proti vodi in prahu.

Odličen zaslon in vzdržljiva baterija

Honor 200 je dober nakup za vse, ki bi radi imeli zmogljiv telefon z dobrimi kamerami in telefoto lečo, ne bi pa radi zanj odšteli toliko denarja kot za tiste hude premijske izdelke.