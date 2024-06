Hodimo vsaj 15 minut na dan

Hoja je več kot le način, kako priti od točke A do točke B – je dostopen, prijeten način gibanja, ki lahko izboljša telesno in duševno zdravje, olajša družabne stike ter poveča ustvarjalnost, osredotočenost in učinkovitost. Že 15-minutni sprehod pomaga prekiniti enoličen in sedeč dan, poveča pretok krvi, izboljša počutje in pomaga pri obvladovanju obveznosti.

Hoja je v številnih pogledih eliksir za duševno zdravje. Fiziološki procesi, ki se odvijajo med to dejavnostjo in po njej, vključno s povečanim pretokom krvi, uravnavanjem krvnega tlaka, sproščanjem hormonov in nadzorom krvnega sladkorja, vplivajo na splošno razpoloženje in duševno zdravje. Če imate slab dan, že kratek sprehod okoli bloka pomaga izboljšati razpoloženje. Poveča se pretok krvi in kisika v možgane, kar sprošča serotonin in endorfine – kemikalije, ki vas naredijo srečnejše. Serotonin stabilizira razpoloženje, endorfini pa zmanjšujejo stres in bolečino.

Gibanje v naravi prinaša edinstvene koristi in zmanjšuje simptome depresije. Preživljanje časa v zelenju in boljše zavedanje naravnega okolja izboljša psihično stanje veliko bolje kot vadba v zaprtih prostorih.

Hitra, 15-minutna hoja izboljša zdravje srca. To je oblika aerobne vadbe, torej povečuje srčni utrip in porabo kisika, kar niža tveganje za srčno-žilne bolezni: niža krvni tlak in holesterol ter poveča pretok krvi.

Primerno intenzivna hoja je aerobna vadba, če je le mogoče, je treba malce navkreber. FOTO: Getty Images

Poleg tega porabljate kalorije, kar pomaga pri obvladovanju telesne teže. Če ste doslej mislili, da je izvajanje visoko intenzivne ali ekstremne vadbe edini način za izgubo ali vzdrževanje zdrave telesne teže, ste zdaj zagotovo veseli, ko veste, da to ni res. Tudi hoja pomaga, še posebno v hitrem tempu in navkreber.

Torej: hoja je darilo, ki nam je bilo zaupano v uporabo – za vedno.