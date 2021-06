Havanski sindrom razjeda Američane

Razdvojena znanost Profesor nevrologije na univerzi Georgetown v Washingtonu James Giordano, ki ga je k sodelovanju povabilo ameriško zunanje ministrstvo, je pregledal zdravstveno dokumentacijo vseh, ki naj bi bili izpostavljeni skrivnostnim napadom v Havani pred petimi leti, in nekaterih, ki naj bi bili tarče pred kratkim, in zaznal dokaze nevroloških poškodb ter dopustil možnost, da so bili vsi tarče usmerjenega napada z radijskimi valovi. Dopušča, da so poškodbe nastale na dva načina. Ali s posebno napravo, ki je neposredno usmerjala visokofrekvenčne valove v žrtve, ali pa so bile poškodbe nenačrtno povzročene z žarčenjem sodobnih prisluškovalnih naprav. Nasprotno profesor s kalifornijske univerze v Los Angelesu Robert Baloh pravi, da slike možganov tudi pri zdravih ljudeh včasih pokažejo, da so doživeli mini poškodbe oziroma kapi, za večje poškodbe z nevarnimi radijskimi valovi pa bi morali imeti v bližini prav posebne naprave, ki bi jih zaradi velikosti morali opaziti.

V preiskovanje se je vključila tudi CIA.

Ko se vplete CIA

Na Joeja Bidna pritiskajo, naj čim prej razreši enigmo.

IB title 1 130 ameriških javnih uslužbencev naj bi imelo posledice zaradi nenavadnih zvočnih napadov.

V Washingtonu se krepijo pozivi vladi ameriškega predsednika, naj za božjo voljo že enkrat razkrije ozadje domnevnih napadov z usmerjenim mikrovalovnim oziroma radiofrekvenčnim sevanjem ali z doslej neznanim skrivnim orožjem na ameriške diplomate, vohune in vojaško osebje. Kajti povečuje se število ljudi med vladnimi uslužbenci, ki se pritožujejo, da so nenadoma izgubili sluh in začutili močne glavobole, omotico, slabost, utrujenost, blage možganske poškodbe in kronične težave, podobne tistim ob pretresu možganov.Kot poročajo ameriški mediji, naj bi se simptomi najprej pojavili pri nekaterih ameriških diplomatih v kubanski prestolnici, zato so skupek težav še neznane bolezni poimenovali kar po kraju izbruha – havanski sindrom. Leta 2016 se je več kot deset uslužbencev ameriškega veleposlaništva v Havani začelo pritoževati zaradi nenadnih glavobolov, izgube sluha, slabosti, utrujenosti in slabe koncentracije. Ameriške oblasti so prst usmerile na kubanske oblasti, češ da so novo zvočno orožje usmerili v zgradbo ameriškega veleposlaništva in z njim napadali uslužbence. Američani so nato 16 svojih ljudi umaknili iz Havane, na kubanske oblasti pa naslovili ostre obtožbe.​Kubanci so vse odločno zanikali, vstop so kljub več kot pol stoletja trajajočemu sovraštvu med državama dovolili agentom ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI, a ti niso ugotovili ničesar posebnega ali obremenjujočega za kubansko oblast. Leta 2018 so se v Ottawi v Kanadi diplomati ZDA pritoževali nad podobnimi simptomi. Toda FBI znova ni odkril ničesar. Istega leta so Američani del osebja umaknili še s konzulata v kitajskem mestu Guangdžou. Kot vzrok za skrivnostne težave so omenjali pesticide za zatiranje komarjev, a so ameriške znanstvene ustanove domnevo kmalu ovrgle in posumile na usmerjeno mikrovalovno ali radiofrekvenčno sevanje. A tega niso mogli nikoli dokazati.Ameriški svet za nacionalno varnost je v preiskavo pred kratkim vključil še primera dveh, zaposlenih v neposredni bližini Bele hiše; tudi ta naj bi začutila posledice zvočnega napada. Nazadnje naj bi se tak napad na vladnega moža v Washingtonu zgodil novembra lani. Prav zato so se kritike proti Kubancem v zadnjem letu polegle, povečal pa pritisk na ameriško administracijo. A kot je mogoče prebrati v ameriških medijih, preiskovalci in tudi znanstveniki, ki sodelujejo pri razjasnjevanju najnovejše enigme, nimajo jasnega odgovora. Ne na glavno vprašanje, kdo in kako naj bi te napade sploh izvajal, ne na še pomembnejše vprašanje, ali so morda zdravstvene težave zakrivile moderne prisluškovalne naprave. In še, ali so bili prizadeti res žrtve kakršnega koli napada.Bidnova administracija nestrpneže, ki zahtevajo hitre odgovore in rešitve, miri s tem, da se je problema lotila z vso resnostjo, da je preiskava v polnem teku in da imajo vsi, ki trpijo za posledicami havanskega sindroma, vso ustrezno medicinsko oskrbo.A njihovi sorodniki in zastopniki trdijo, da se ameriška vlada dolgo ni resno lotila preiskave in prizadetih ni ustrezno zaščitila. Eden najglasnejših kritikov je washingtonski odvetnik, ki zastopa nekaj vladnih ljudi. Za ameriško agencijo AP je izjavil, da je urad za nacionalno varnost že konec 90. let zelo dobro vedel, kdo naj bi bil sovražnik s skrivnostnim in mikrovalovnim orožjem, s katerim lahko »oslabi, onemogoči ali celo ubije sovražnike, kadar koli si to zaželi«.Oglasil se je tudi, vršilec dolžnosti ameriškega obrambnega ministra v zadnjih mesecih predsedovanja. V sklopu obrambnega ministrstva je oblikoval ekipo, ki naj bi preiskala sumljive napade. To je, kot pripoveduje zdaj, storil, ko je srečal ameriškega vojaka, ki je neko noč na misiji v državi, ki je Miller medijem ni hotel razkriti, slišal močan oglušujoč zvok, nato pa so se pojavili neznosni glavoboli. »To je vojak, dobro usposobljen, ki je sodeloval v operacijah, in zato njegovih trditev ne smeš ignorirati,« je izjavil Miller.Direktor glavne ameriške obveščevalne agencije CIAje pred dnevi nastopil v ameriškem kongresu in zatrdil, da so se zelo resno lotili preiskave. Do zdaj se je oblast problema lotevala bolj površno, je dejal Burns. Ena od najpomembnejših analiz, ki so jih opravili in so jo decembra predstavili ameriški akademiji znanosti, govori o tem, da radijske frekvence lahko vplivajo na delovanje možganov, ne da bi naredile v njih prav velike strukturne poškodbe. A kljub temu še ne vedo, kdo stoji za napadi. Mnogi verjamejo, da večna osumljenka Rusija, a za kaj takega nimajo dokazov.