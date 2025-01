Googlove slušalke pixel buds pro 2 so na nivoju

Googlove brezžične slušalke pixel buds pro 2 so doživele konkretno prenovo, ki vključuje manjšo in lažjo zasnovo v primerjavi s prejšnjim modelom. Nova ergonomska oblika zagotavlja boljše prileganje in udobje pri dolgotrajni uporabi, ovalna šoba in integrirane krilne konice pa omogočajo boljšo stabilnost, kar pomeni, da slušalke ostanejo na mestu tudi med bolj intenzivnimi aktivnostmi, kot sta tek ali telovadba. S tem je Google odgovoril na prejšnje pritožbe uporabnikov nad slabim prileganjem.

Pixel buds pro 2 so na voljo v štirih novih barvah: porcelanasti, lešnikovi, zimsko zeleni in barvi potonike. Vodoodpornost je še ena pomembna lastnost novega modela. Slušalke so po standardu IP54 odporne proti vodi in prahu, medtem ko polnilna škatlica prenese kaplje vode. Tako jih lahko uporabljamo v različnih vremenskih razmerah in med intenzivnimi fizičnimi aktivnostmi brez skrbi, da bi se poškodovale. Uporabniška izkušnja je nadgrajena z intuitivnimi kontrolami, ki vključujejo možnost drsenja za nastavitev glasnosti ter sprejem ali prekinitev klica.

Googlove slušalke se lepo prilegajo uhlju; na voljo imamo več različno velikih čepkov. FOTO: Staš Ivanc

Res dober zvok

Google pixel buds pro 2 se ponašajo z izjemno kakovostjo zvoka. Ta je jasen in podroben, kar nam omogoča, da zaznajo vsak detajl v glasbi, kakršno koli že poslušamo, stereoslika pa je lepo široka, še posebno ko pomislimo, da gre za majhne slušalke, ki jih vstavimo v ušesni kanal. Basi so natančni in udarni, visokofrekvenčna komora pa poskrbi za čiste in jasne visoke tone, kar izboljša celoten zvočni spekter.

Učinkovito odstranjevanje hrupa iz okolice in dober zvok z močnimi basi.

Aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC) je še ena pomembna lastnost pixel buds pro 2. ANC je dvakrat učinkovitejši kot pri prejšnjem modelu, kar pomeni, da bolje blokira zunanje zvoke. To je še posebno koristno v hrupnih okoljih, kot so avtobusi, letala ali pisarne. Izboljšali pa so tudi način zaznavanja zunanjih zvokov, s čimer lahko slišimo, kaj se dogaja okoli nas, ne da bi jih dali iz ušesa.

Googlov idealni par: telefon pixel pro 9 in slušalke pixel buds pro 2 FOTO: Staš Ivanc

Z virom glasbe, najpogosteje s pametnim telefonom, se povežejo po standardu bluetooth 5.4, ki zagotavlja stabilno in hitro povezavo, večtočkovna povezava pa omogoča enostavno preklapljanje med napravami, kar je uporabno za tiste, ki uporabljajo več naprav hkrati, denimo telefon in prenosnik. In ker gre za Googlove slušalke, se najlepše povežejo prav z Googlovimi telefoni pixel, kjer se lahko poigramo s številnimi nastavitvami, med katerimi je tudi petstezni izenačevalnik zvoka. Povežejo se tudi z Applovimi napravami, a le prek bluetootha, saj za operacijski sistem ios aplikacija pixel buds (še) ni na voljo.

Najlepše in najbolj brezšivno se ujamejo z Googlovimi telefoni pixel.

Zelo spodobna baterija

Tudi baterija ni od muh. Slušalke ponujajo do 8 ur delovanja (pri normalni glasnosti) z vklopljenim ANC in do 12 ur brez aktivnega odstranjevanja hrupa iz okolice. S polnilno škatlico se te številke povečajo na 48 in 30 ur. Poleg tega poznajo hitro polnjenje, kar pomeni, da lahko v petih minutah dobijo dovolj energije za poldrugo uro delovanja. To je še posebno uporabno za tiste, ki so pogosto na poti in nimajo vedno dostopa do vtičnice. Polnilna škatlica se lahko polni preko usb c kabla ali pa brezžično po standardu Qi. Za konec pa še cena: za pixel buds pro 2 je treba v naših trgovinah odšteti 269 evrov, kar ni ravno malo. Toda marsikateri lastnik Googlovega telefona si jih bo zagotovo omislil, da bo lepo dopolnil svoj telefon.