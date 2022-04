Pred nekaj desetletji je bila povsod, na vsakem vrtu, zasebnem in v javnih parkih, potem pa ni bila več moderna in smo nanjo kar pozabili. A letos se je forzicija vrnila. Njeni rumeni cvetovi, ki so simbol upanja, oznanjajo pomlad, zato jo le posadite na svojem vrtu. Minuli topli dnevi so jo že zdramili k cvetenju, cvetovi dišijo in privabljajo čebele. Forzicija je nezahtevna rastlina, ki bo uspevala tudi na težkih tleh, raste hitro in pozimi ne zahteva prav nobene zaščite. Sadimo jo pozno spomladi, vzgojimo pa jo lahko kar sami, s potaknjenci: izberemo neolesenele veje iz enoletnega lesa, ji...