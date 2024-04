Festival Ljubljana: obeta se nam bogato glasbeno poletje

Prejšnji teden je Festival Ljubljana, katerega častni pokrovitelj je župan Zoran Janković, ravno v mestni hiši prvič javno razgrnil program letošnjega poletnega festivala. Začel se bo tik pred začetkom poletja, 20. junija, s Poletno nočjo na Kongresnem trgu, sklenil pa 3. septembra v Cankarjevem domu, ko bosta z orkestrom Slovenske filharmonije nastopila pianistična zvezda Martha Argerich in maestro Charles Dutoit. Po razkritju 72. edicije sva z direktorjem Darkom Brlekom, ki je tudi častni član Evropskega združenja festivalov, nazdravila na nov festival in na še večji uspeh, če je to sploh mogoče, saj so lani podrli številne rekorde.

»Mislim, da je program tako koncipiran, da lahko pričakujemo še večji uspeh kot lani,« takoj pove brez zadržkov. »Dogodki so vrhunske kakovosti, poslušalci bodo res zadovoljni. In gledalci seveda tudi. Delamo tudi za oči, ne samo za ušesa.« Na festivalu bomo v baletu Modanse videli kreacije znamenite modne hiše Chanel. »Res je, Gabrielle Chanel je naredila kostume za to baletno predstavo. Kot baletna zvezda pa bo nastopila Svetlana Zaharova s svojim ansamblom. To predstavo smo hoteli izvesti v Križankah, ampak je tehnično tako zahtevna, da bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Vsekakor bo pravi spektakel.«

Vsega skupaj okrog 100 dogodkov

72. Ljubljana Festival obeta vrhunske simfonične in komorne koncerte, operne in baletne predstave v izvedbi uglednih institucij, novo produkcijo slavnega muzikala in nastope slovenskih ter tujih najpomembnejših klasičnih in popularnih umetnikov. Skupno bo nastopilo več kot 5000 umetnikov, pripravljajo pa tudi okrog 100 dogodkov, ki jih je Brlek označil za nekoliko zabavnejši program.

»Ne smete zamuditi gostovanja slavnega pianista Mihaila Pletnjeva s štirimi koncerti Sergeja Rahmaninova z Budimpeškim koncertnim simfoničnim orkestrom. Potem Gledališča Majskega glasbenega festivala v Firencah s Trubadurjem. Na njihovem drugem koncertu bo v vlogi solistke nastopila violinistka Lana Trotovšek. Ampak zdaj delam krivico Grku Zorbi. In Tosci, ki se bo predstavila s Simfoničnim orkestrom SNG Maribor in odličnimi pevci. Pa še nismo niti blizu muzikalu The Bodyguard z West Enda.«

Po kratkem premisleku doda: »Mislim, da nam tak program, kot bo letos, še ni uspel. Ne gre samo za velika imena, gre tudi za to, da so superprodukcije. Na primer pripeljati celotno gledališče iz Firenc v Ljubljano je velik zalogaj. Ali pa celoten balet iz Astane. Kot tudi celotno skupino z Zaharovo. Londonski simfonični orkester bo imel letos kar dva koncerta.«

Nekoliko zavrti spomin nazaj: »Milanska Scala je prišla z avtobusom, ko smo imeli covid. Seveda so ti časi zdaj mimo, ampak vsi, ki so bili tukaj v času covida, to izjemno ocenijo. Ker smo bili redki, ki smo jim sploh dali možnost nastopanja.« Ravno takrat je ruska sopranistka Ana Netrebko prvič nastopila na ljubljanskem festivalu, skupaj že trikrat, letos je ni na programu. »Skupaj smo se odločili tako. Tudi Eline Garanča ni letos, pa še kakšnih drugih. Ampak ne skrbite, še velikokrat bodo,« reče z nasmehom.

Ljubljana lahko omogoči vse

Že štirikrat je nastopil španski baritonist Placido Domingo. »Je izjemen gospod, ki ga bomo z veseljem spet povabili, ampak mislim, da bo dirigiral. Je izjemno karizmatičen, seveda pa leta naredijo svoje. Imeli smo izjemno srečo, da je v zadnjih letih pri nas začenjal turnejo. To je ravno to, kar mi počnemo, da imajo umetniki vse možno udobje in tudi vsa sredstva, ki jih potrebujejo za svoje profesionalno delovanje. To seveda njim pomaga, nam pa omogoča vrhunske koncerte.« V pogovoru izvem, da je Domingo v Ljubljani praznoval rojstni dan. »Prvič v naši družbi v Ljubljani do štirih zjutraj, nato je šel na letalo do Münchna in potem v New York, kjer je imel večerno praznovanje rojstnega dne po ameriškem času. In to pri njegovih letih. To vam pove, kakšni so to kalibri.«

Zanima me, kakšno udobje zahtevajo zvezde, kot je Domingo. »Pravzaprav nič ne zahtevajo. Oni si samo želijo imeti mir. Ker vse življenje živijo po hotelih, morajo imeti dober hotel z veliko sobo in da jim seveda ni treba razmišljati, ali mu bodo oprali srajco ali ne, ali bodo dobili svoj čaj ali ne. To so osnovne zahteve. Tu ni nič zvezdniškega, vse je podrejeno nastopu.« Seveda se mi poraja vprašanje, ali Ljubljana to lahko omogoči.

»Seveda, Ljubljana lahko omogoči vse. Ljubljana je svetovna destinacija, mi se tega ne zavedamo. Prvič so kratke razdalje, drugič čist zrak, tretjič pitna vodna iz pipe ... To so prednosti, ki jih drugje ni več. Potem fantastična kulinarika, odlična vina ... Ampak to tako in tako pride na vrsto šele po koncertu. Prej pa so v karanteni, pijejo čaj in vodo in jejo zelo malo, ker je vse podrejeno nastopu. Šele potem se sprostijo, če seveda ni naslednjega dne zelo zgodaj polet.«

Svet v Ljubljani

Zanima me, ali je po koncertih veliko zabav. »To niso zabave, ampak druženja, prijateljevanje, pogovori. Po koncertu ne moreš iti kar spat, ker je adrenalina preveč. Seveda so takšna druženja na mestu. Ljudje, ki pomagajo festivalu, ki ga sponzorirajo, tudi publika, si želijo srečati umetnike. Tudi umetnikom, ki so že dali vse na odru, je prijetno slišati še kakšno pohvalo ali vprašanje. Tukaj ste tudi vi, mediji. In jaz imam potem dosti lažje delo, ker lahko vi z njimi direktno kontaktirate, jih vidite, kakšni so. Če jim uspe odličen nastop, so zelo veseli. Če jim kdaj ne uspe, seveda niso.«

Takole se spomni svoje prigode. »Ko sem igral enkrat z Bartók kvartetom, je legendarni violinist zaigral napačno noto v drugem stavku Mozartovega kvinteta. Tega sploh ne pričakuješ. In potem se je prišel opravičil, čeprav je legenda. Rekel je: se opravičujem, ampak veste, vsak koncert je generalka za naslednjega. Torej nikoli ne moraš izključiti tega, da se lahko kar koli zgodi. Ampak veličina je ravno v tem, da tudi ko se zgodi, večina ljudi tega ne opazi. Umetniki pa se seveda trudijo biti vsakič boljši. Dokler jim fizična in psihična kondicija in leta to omogočajo.«

Ker Darko vsako poletje posveti festivalu, nima časa za klasičen dopust ob morju, a pravi: »Saj sem vendar na dopustu, vse poletje sem na dopustu. Ves svet prihaja v Ljubljano. Od umetnikov, agentov, do direktorjev različnih pomembnih ustanov. In jaz naj ležim kje na plaži in gledam v zrak? To ne gre,« se nasmeji. Kulturno poletje bo razkošno, v Ljubljano bodo znova prišla velika imena, zato ga bolj za šalo kot zares vprašam, zakaj naj bi ljudje prišli na ljubljanski festival. »To je odlično vprašanje, ki si ga jaz zastavljam vsak dan. Razlogov je lahko več. Ampak ne glede na razlog, ko boste prišli, boste zadovoljni,« zaključi z nasmehom.