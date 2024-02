Fantje iz mladega ansambla Užitek poslušalcem ponujajo Deci ljubezni

Člani ansambla s preprostim imenom Užitek sestavljajo harmonikar Jure Grubar, baritonist Matej Krošelj, bas kitarist Jožko Pavlič in kitarist Jan Žagar, vsi pa tudi pojejo. Minulo nedeljo so igrali na 28. tradicionalnem pohodu po cvičkovi poti, saj tudi sami prihajajo z Dolenjskega, natančneje iz okolice Šentjerneja.

»Fantje igramo narodnozabavno glasbo na veselicah, porokah, obletnicah in drugih dogodkih. Prepoznavni smo po dobri energiji in predvsem po tem, da je zabava z nami ena sama uživancija! No, od tod pa tudi naše ime,« pravijo fantje, ki na vseh žurih in feštah izžarevajo energijo, zato jih je res užitek poslušati. Čeprav večinoma preigravajo znane uspešnice uveljavljenih ansamblov, odvisno od želja poslušalcev, pa so se odločili, da bodo ustvarjali tudi lastne skladbe. Prvo so posneli jeseni lani, in sicer polko z naslovom Deci ljubezni.

Pred tremi meseci so posneli svojo prvo pesem, polko. FOTO: arhiv ansambla

»Naša prva skladba je prav takšna kot mi – hitra, mladostna in polna presenečenj! Ravno pravšnja je za tele mrzle zimske dni, saj hitri ritmi vselej ogrejejo,« še pravijo fantje. Glasbo in aranžma za njihovo polko je ustvaril priznani glasbenik Martin Juhart, besedilo pa je delo Žige Ramšaka, nekoč vodje ansambla Smeh. Seveda so za polko Deci ljubezni posneli tudi videospot, in sicer v prelepi Hiški Erika v Šoštanju, pri snemanju pa se jim je pridružila pisana druščina fantov in deklet: Nejc Žagar, Nives Novšak, Anja Grubar, Klara Drstvenšek, Koni Karla Kerin, Luka Svetina, Marko Skale, Maša Deželan, Izabela Mastnak, Žak Fijavž, Primož Volčjak, Urška Antončič, Lučka Simeonov, Salvija Motore in Helena Jovič.

Fantje, ki so na glasbeni sceni poldrugo leto, so že nastopili z Modrijani, prav tako smo jih ujeli, ko so zapeli z znanimi pevci. Denimo z Ivanom Hudnikom, pevcem Ansambla Franca Miheliča, so zapeli legendarnega Veselega Ribničana, s Silvom Pliberškom, ki po večini nastopa z Modrijani, pa njihovo pesem Oj, zemljica. In užitek jih je bilo poslušati. Izbrali so si pravo ime – Užitek.