Evrovizijskim favoritom očitajo krajo in plagiatorstvo

Čez natanko teden dni se bo v švedskem Malmöju odvil prvi izmed treh velikih evrovizijskih večerov. V torek, 7. maja, bo na sporedu prvi izmed dveh evrovizijskih polfinalnih večerov, drugi dva dni pozneje, finalni dogodek, ko bodo okronali novega evrovizijskega zmagovalca ali zmagovalko, pa bo v soboto, 11. maja.

Naša predstavnica Raiven bo s skladbo Veronika poskušala prepričati zahtevno evrovizijsko občinstvo, ki je lačno šova in dobre glasbe, v prvem polfinalnem večeru. Na ta večer bo nastopil tudi eden izmed letošnjih favoritov – Marko Purišić, Hrvat, ki nastopa pod umetniškim imenom Baby Lasagna. Njegov Rim Tim Tagi Dim stavnice že od začetka uvrščajo na sam vrh, kjer mu družbo dela še Švicar Nemo s skladbo The Code. Tretje mesto so ob koncu prejšnjega tedna napovedovali Nizozemcu Joostu Kleinu s skladbo Europapa, Italijanki Angelini Mango pa četrto mesto.

Kot rečeno, Baby Lasagna je s skladbo Rim Tim Dagi Dim opozoril takoj, ko so Hrvati objavili skladbe, ki so se potegovale za zmago na letošnji Dori. Kljub velikemu navdušenju pa so nekateri Hrvate obtožili, da na Švedsko pošiljajo kopijo lani drugouvrščene skladbe Cha Cha Cha. Podobnosti niso opazili le v skladbi, temveč tudi v nastopu. A dejstvo je: če nas nekaj spominja na že slišano, to še ne pomeni, da je kopija ali plagiat.

»'Zahodna' zabavna glasba je v svoji stoletni zgodovini skoraj zagotovo že preigrala vse notne kombinacije. Sploh v popu, ki je dokaj preprosta forma, mnogokrat pride do precejšnjih podobnosti. Sploh Eurosong se prvenstveno gleda, zato so mu včasih tudi rekli – Eurovision,« očitke na račun Hrvata komentira legendarni glasbeni urednik na Valu 202 Jernej Vene, ki je v svoji bogati karieri sedel že v mnogih strokovnih žirijah na različnih glasbenih festivalih. Ob tem še doda, da je na prvo žogo hrvaška skladba morda res podobna lanski Finski, a gre tukaj morda tudi za vizualno pojmovanje.

Isti vajb, druga pesem

Očitki, ki jih je deležen hrvaški predstavnik, so prišli na uho tudi lanskemu drugouvrščenemu, a Käärijä je na družbenih omrežjih Hrvata vzel v bran in dejal, da gre pri skladbi Rim Tim Tagi Dim za 'isti vajb', a pesem vendarle ni ista. Takšnega mnenja je tudi urednik spletne strani evrovizija.com, Alesh Maaatko, ki doda, da to ni edini očitek, ki bremeni letošnjega favorita. »Pri hrvaški skladbi Rim Tim Tagi Dim je menda 'odprto' še vprašanje avtorstva skladbe, saj je avtor uporabljenega vzorca melodije, ki jo slišimo v hrvaški pesmi, španski didžej Adrian De La Vega, ki ta vzorec – ki se sicer pod določenimi pogoji lahko prenaša – ponuja v prosti prodaji na splice.com, slišimo pa ga v pesmi Espectro. Zadevo naj bi preverjali, za zdaj pa se ni zgodilo še nič dramatičnega.«

Maatko se spomni na leto 1973, ko je Španijo s skladbo Eres Tú, s katero je zasedla 2. mesto, zastopala zasedba Mocedades. »Ob poslušanju začetnih taktov bo vsak dejal, da gre v bistvu za Sepetovo skladbo Brez besed, ki jo je leta 1966 na evrovizijskem odru prepevala naša Berta Ambrož. Gre za precej razvpit škandal, kjer pa tožbe ni bilo. Kakor mi je znano, je bila na koncu med avtorji poravnava.« Maatko še doda, da je pravzaprav sodišče s strokovnjaki edino, ki je pristojno, da ugotovi, ali je pesem plagiat ali original. Pripomni še, da se pogosto zgodi, da glasbeniki in avtorji takšne zaplete rešujejo sami in se poravnajo na drugačen način, saj je lahko dokazovanje, da je skladba plagiat, dolg in drag proces.

Nič novega

Sicer pa je treba poudariti, da skorajda ne mine leto, ko kakšen izmed izvajalcev ne bi bil tarča očitkov, da je njegova skladba kopija že slišanega in znanega hita. Nič čudnega tudi ni, da so pogosto teh očitkov deležni prav najbolj favorizirani kandidati. Med takšnimi, ki je bila deležna očitkov o kraji, je bila tudi lanska zmagovalka Laureen leta 2012, ko je na Evroviziji zmagala prvič s skladbo Euphoria. Njena skladba naj bi močno spominjala na skladbo Stole My Heart, ki jo je prepevala priljubljena fantovska zasedba One Direction. Očitki Laureen očitno niso škodili, saj je leta 2012, kot rečeno, vseeno zmagala, tisti, ki so se na ta način poskušali znebiti konkurence, pa so s takšnimi očitki in taktikami nadaljevali tudi v prihodnjih letih, saj so leto pozneje plagiatorstvo očitali tudi zmagovalki Emmelie de Forest. Njena skladba Only Teardrops naj bi bila kopija skladbe I Surrender, ki jo izvaja zasedba K-Otic. V nemilosti hudih kritikov se je znašel tudi Šved Måns Zelmerlöw. Skladba Heroes naj bi bila na las podobna uspešnici Davida Guette – Lovers On The Sun. Kopiranje so očitali tudi ukrajinski zmagovalki Jamaali in Izraelki Netti Barzilai.