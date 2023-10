Edino zdravilo za mačka je čas

Prihajajo hladnejši dnevi in veselice tudi za rekreativce. Ko se kaj spije … Ni res, da maček ni nevaren. Prinaša veliko več kot le težave pri vadbi naslednji dan. Čezmerno pitje alkohola vpliva na centralni živčni sistem. Povzroči glavobol, omotico in slabost ter vas pogosto sili na stranišče, zaradi česar dehidrirate. Posledica so tudi težave z želodcem in oslabljen imunski sistem.

Prvo pravilo je, da ne pretiravate. Če moški in ženska spijeta enako količino alkohola, je bolj verjetno, da bo posledice bolj občutila ona. Oni imajo v telesu večji delež vode, ki pomaga razredčiti popiti alkohol.

Ni treba, da se močno opijete, da bi naslednje jutro za to plačali. Pri nekaterih ljudeh sproži glavobol in druge simptome mačka že malo alkohola. Z vodo ali brezalkoholno pijačo med vsakim pivom ali žgano pijačo poskrbite za hidracijo, tako tudi zmanjšate skupno količino popitega alkohola. Najpomembnejša je količina popitega alkohola (in ne vrstni red). Kozarec piva, kozarec vina ali merica likerja vsebujejo približno enako količino alkohola.

Hrana pred veselico

Pred spanjem pa testenine. Napačno v dveh pogledih. Prvič, uživanje hrane pred spanjem (ko ste že pijani) ne pomaga. Hrana mora biti v želodcu pred veselico, da ima kakršen koli učinek. Drugič, čeprav lahko vsaka hrana upočasni hitrost absorpcije alkohola v telesu, to najbolje stori maščoba. Zato si pred prvim martinijem privoščite zrezek ali pico. Nasvet pred spanjem, ki pomaga: pijte vodo proti dehidraciji.

Zdravila proti bolečinam, ki jih lahko kupite brez recepta, dosežejo vrh delovanja po približno štirih urah, zato tabletka pred spanjem ne bo pomagala. Vzemite jo, ko se zbudite.

Alkohol ne pomaga dobro spati: ravno nasprotno. Prevelika količina alkohola poslabša kakovost spanca. Cikel globokega spanja REM pri opitih ne traja dovolj dolgo in se prehitro zbudite. V zadnjem delu noči se lahko pojavi maček, zaradi česar se boste počutili preveč nelagodno, da bi znova zaspali.

Ne zbijajte klina s klinom

Vnos alkohola zjutraj ne naredi nič dobrega. Najhujši simptomi nastopijo, ko raven alkohola v krvi pade na nič. Če si pri zajtrku privoščite kozarček, bo ta trenutek nastopil šele pozneje čez dan. In če ugotovite, da brez koktajla za prebujanje ne morete delovati, se z zdravnikom pogovorite o pomoči zaradi odvisnosti od alkohola.

Če brez koktajla za prebujanje ne morete delovati, se z zdravnikom pogovorite o pomoči zaradi odvisnosti od alkohola.

Kofein lahko zoži krvne žile in poslabša mačka. Po prekrokani noči je najbolje popiti vodo in športne napitke, da preprečite dehidracijo in nadomestite izgubljene elektrolite, še posebno če ste bruhali.

Britanski raziskovalci so se poglobili v študije o ukrepih proti mačku, kot sta kvas in izvleček artičoke. Prepričljivih dokazov o njunem delovanju niso našli. Druga britanska skupina je ugotovila, da dodatek iz tropskega kaktusa opuncije lahko zmanjša slabost in suha usta, ne pa tudi strašnega glavobola. Edino dokazano zdravilo? Čas.