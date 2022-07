Do bureka in tajskih rezancev s pritiskom na gumb (FOTO)

Kako so se stvari spremenile v zadnjih letih in desetletjih ... V mojih študentskih letih smo se navduševali nad prvimi halo picami, se pravi, picerijami, ki niso delovale kot običajni gostinski lokal, ampak so bile le kuhinje z dostavo na dom. Potem se je ponudba začela širiti: pojavljalo se je vedno več telefonskih picerij, krepila se je tudi ponudba hrane na jedilnikih. Sčasoma so trendu sledili tudi klasični gostinski lokali in nenadoma si si lahko kot v ameriškem filmu naročil kitajca ali burger na dom.

A dostave na dom si seveda ni mogel privoščiti vsak lokal, saj je to pomenilo dodatno službeno vozilo in osebje za razvoz hrane. Zato ni čudno, da so se po svetu začela pojavljati podjetja, ki so gostinskim lokalom ponudila storitev raznašanja hrane, potrošnikom pa neverjetno pestro izbiro.

Nekdaj Ehrana, zdaj Glovo

Marsikdo se zagotovo spominja slovenskega dostavnega podjetja Ehrana, ki je nastalo leta 2010 in se počasi širilo po slovenskih mestih. Sprva je bilo platforma, na kateri so združevali ponudnike, ki so sami izvajali dostavo hrane. Platforma je posredovala naročilo hrane restavraciji, ta pa je nato izvedla vse preostalo. Nato so leta 2017 vzpostavili lastno dostavno floto in razširili poslovni model, tako da so začeli dostavljati hrano iz restavracij.

Leta 2019 so doživeli prihod velikega mednarodnega konkurenta in še pandemijo koronavirusa. A dvojni izziv se je izkazal za pozitivnega, saj je zapiranje države zahtevalo hiter razvoj dostavnih storitev, še posebno prehranskih, tako da sta lahko na razmeroma majhnem slovenskem trgu uspešno delovala dva večja ponudnika tovrstnih storitev. Dejansko je bilo nekaj časa naročil tako veliko, da niso mogli slediti povpraševanju. Zanimivo pa je, da se je koronska navada naročanja hrane na dom obdržala tudi v sedanjih, bolj normalnih časih.

Nadaljnja rast Glede na nedavno objavljeno poročilo globalne družbe za poslovno svetovanje Bain & Company bo povpraševanje uporabnikov po »skoraj takojšnjem udobju« in hitri trgovini ostalo. Analitiki tudi napovedujejo, da se bo povpraševanje po hitri trgovini razširilo na vse vrste izdelkov, trgovin in vse segmente strank.

Ehrana je bila tako uspešna, da se je zanjo začel zanimati španski Glovo, ki je želel razširiti svojo ponudbo v našem delu Evrope. Maja lani je odkupil storitve dostave Ehrana in začel postopek združitve, ki se je končal septembra istega leta, ko je Ehrana nehala delovati, njene operacije v Sloveniji pa je v celoti prevzel Glovo.

Z novim lastnikom se je spremenil tudi koncept iz aplikacije za dostavo hrane v aplikacijo, ki ponuja več kategorij, saj zdaj dostavljajo tudi izdelke iz trgovin, kot so supermarketi Tuš. V Glovovi mreži je zdaj že več kot 400 restavracij in drugih ponudnikov, prisotni pa so v več kot 30 mestih po Sloveniji. V večjih imajo lastno dostavno floto, v drugih, kot so denimo Domžale ali Novo mesto, pa imajo na platformi partnerje, ki izvajajo dostavo s svojimi kurirji.

Prihod finskega Wolta

V Evropi je eden največjih ponudnikov tovrstnih storitev finski Wolt. Njegova zgodba se je začela leta 2014 v Helsinkih, kjer je soustanovitelj družbe Miki Kuusi z majhno ekipo začel razvijati idejo o platformi za dostavo hrane iz restavracij in izdelkov iz trgovin. Wolt danes deluje v 23 državah in več kot 296 mestih, v katerih sodeluje z več kot 80.000 restavracijami in 200.000 dostavljavci. Letos so združili moči z ameriškim podjetjem DoorDash in ohranili blagovno znamko Wolt. Izvršni direktor Kuusi še vodi celotno mednarodno poslovanje podjetja DoorDash v 26 državah zunaj ZDA.

11 slovenskih mest že ima možnost Woltove dostave.

Wolt je v Sloveniji prisoten od leta 2019, začeli so v Ljubljani. Zdaj so prisotni že v enajstih mestih, še v Mariboru, Celju, Novem mestu, Kopru, Murski Soboti, Novi Gorici, Domžalah, Kranju, Velenju in na Ptuju. V Sloveniji je na Woltu trenutno aktivnih več kot 600 ponudnikov, se pravi restavracij, živilskih in drugih trgovin. Prav tako Wolt sodeluje s 700 tedensko aktivnimi dostavljavci.

Kakor pojasnjuje direktor Wolt Slovenija Clemens Brugger, je »bila naša vizija od nekdaj zgraditi digitalno nakupovalno središče, ki ga bo vsak posameznik imel v svojem žepu. Najprej smo zgradili kulinarični kotiček, nato dostavo in ponudbo iz trgovin, letos pa tudi ponudbo storitev. Razvoj hitre trgovine, t. i. Q-trgovine, ki ti v 30 minutah dostavi vse, kar si želiš, smo v Sloveniji začeli leta 2020.«

»Vse naše aktivnosti v ospredje postavljajo uporabniško izkušnjo, tako lahko uporabniki na vseh trgih, kjer je Wolt prisoten, uporabljajo isto aplikacijo, preverijo ponudbo v Helsinkih, ali pa iz Slovenije celo naročijo darilo za prijatelja v Berlinu, ki ga Woltovi dostavljavci dostavijo v pičlih 30 minutah,« doda naš sogovornik.

Širitev ponudbe

Uporabniki lahko naročijo živilske izdelke, kot so kruh, zelenjava, pijača, a tudi žarnice, izdelke za nego otrok, elektroniko, čistila, igrače, knjige, rože in darila. V začetku tega leta so lahko uporabniki na dom naročili tudi storitve, in sicer testiranja na domu. Junija se je trgovinskim ponudnikom pridružil tudi Wolt Market, prva trgovina, ki je optimizirana in namenjena zgolj dostavi ter ponuja hitro, enostavno in zanesljivo možnost nakupovanja, pove Brugger.

Vse poteka prek aplikacije.

V segmentu hitre trgovine uporabniki največ naročajo živilske izdelke, od tega najpogosteje banane, mleko, jajca, kruh in avokado. Nato sledi segment pijač, kjer prevladujeta pivo in vino. Uporabniki zelo pogosto naročajo tudi sladice, rože, vitamine in prehranska dopolnila ter darilni program. Najpogosteje gre za nakup izdelkov, ki jih nekdo v nekem trenutku na hitro potrebuje. Zaznavajo pa tudi, da se vedno več uporabnikov odloča za večje tedenske nakupe. Hitra trgovina predstavlja že več kot tretjino celotne ponudbe.

»Največja prednost je to, da imamo infrastrukturo, ki poskrbi, da naročilo dostavimo v 30 minutah. In čeprav imajo trgovci svojo spletno prodajo, so prisotni tudi na naši platformi,« pravi Brugger. Veliko je tudi zanimanja za delo dostavljavca pri Woltu. »Vsak se sam odloča o tem, kdaj je na voljo, hkrati pa ni vezan na število ur, ki bi jih moral opraviti. Torej ima vsak svobodo nad upravljanjem svojega delovnika. Na tak način lahko našim modrim herojem ponudimo največjo možno fleksibilnost,« pove direktor Wolta Slovenija, ki pričakuje, da bo segment hitre dostave v prihodnosti še rasel.