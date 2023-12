Prejšnji konec tedna sta se v Sloveniji mudila slavna zakonca – 79-letna živa legenda alpinizma Reinhold Messner in njegova 43-letna žena Diane Messner. Kljub izjemno natrpanemu urniku njune mini knjižno-alpinistične turneje, na kateri sta predstavljala svojo knjigo Podobe smisla in so zaradi velikega zanimanja dvorane v sedmih krajih po Sloveniji kar pokale po šivih, sta si oba vzela nekaj časa za pogovor. Poleg njegovih modrosti, povezanih z njegovimi alpinističnimi, pustolovskimi in muzejskimi projekti, sta nam zaupala tudi mnoge zanimivosti iz svojega skupnega življenja. Par sicer živi na ...