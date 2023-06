Najprej nas navdušijo s čudovitimi cvetovi, nato še z okusnimi plodovi. Češnje, ki jih poznamo v številnih vrstah, se nam že ponujajo in mamijo brbončice, in če nas od nakupa ne odvrne vrtoglava cena, si jih privoščimo v izobilju, še bolje je seveda, če rastejo v našem sadovnjaku – ali pa sosedovem. Čas je torej za češnje, za zdravje! Pred poletjem podpirajo tudi prizadevanje za vitkost, saj vsebujejo malo maščob in kalorij ter veliko vode in obilo vlaknin. FOTO: Getty Images/iStockphoto Hrustljavi ali mehki, drobni ali veliki, temno rdeči ali celo beli: plodovi so izredno raznoliki in tekne...