Andrej Toplišek, ki je bil 20 let harmonikar Okroglih muzikantov, zatem pa se je od aktivnega igranja poslovil, je že od mladih nog zaljubljen v Avsenikovo glasbo, od katere nastanka prav letos mineva 70 let. Tej glasbi bo posvetil koncertni večer, in sicer 23. maja v kulturnem centru v Rogaški Slatini. »Šest let sem imel in nekaj mesecev, ko sem prvič doživel Avsenikovo glasbo v živo. Odkar pomnim, je bila v naši družini glavna tema pogovorov glasba, pretežno smo se pogovarjali prav o Avsenikovi. Zato si lahko predstavljate, kakšen pretres sem doživel kot šestletnik, ko sem po vseh teh pogov...