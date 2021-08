Andrej je postal prvi ciganski stand up komik

Andrej Bajič Šarkezi je živ dokaz, da ni nujno, da šale spodbujajo diskriminacijo, temveč se lahko človek pošteno nasmeji tudi na svoj račun. Je prekmurski Rom, čeprav tega izraza ne uporablja. Pravi, da je Cigan, stand up komik v vzponu, pravzaprav sploh prvi Cigan, ki se želi ukvarjati s komedijo. Upa, da bo kmalu nastopil ob uveljavljenih imenih slovenske stand up scene. Foto: Oste Bakal Na stand up sceno bi se rad prebil s svojimi številnimi šalami, ki so nastajale v zadnjih letih in jih je skrbno zapisoval ter snemal. Večina se dotika Ciganov in njihovega načina življenja, a Andreja sploh...