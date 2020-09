Znani politik do smrti povozil žensko na prehodu za pešce

V ponedeljek ob je istrska policija prejela prijavo, da je vozilo v Puli blizu Osnovne šole Kaštanjer na prehodu trčilo v pešca.

Na kraju nesreče je umrla starejša ženska.



Kot se je izkazalo, je avto vozil Josip Anton Rupnik, okrajni svetnik in vodja stranke Zeleni savez-Zeleni. Ta je za Glas istre potrdil, da je bil udeležen v prometni nesreči, ki se je končala s smrtnim izidom.



»Nisem vozil hitro, morda 30 do 40 kilometrov na uro. V bližini je osnovna šola Kaštanjer in tam vsakič upočasnim. Tako je bilo tudi tokrat. V nekem trenutku se je pred mano pojavila peška. Zgodilo se je izven prehoda za prečkanje ceste. Dobesedno je priletela je pred moj avto in je nisem videl. Bila je sekunda,« je za Glas Istre povedal Rupnik.