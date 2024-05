Znani glasbenik, avtor mnogih uspešnic, tragično umrl pri komaj 58 letih

Ustanovni član glasbene skupine Train, Charlie Colin, je umrl star komaj 58 let, potem ko mu je spodrsnilo in je pod prho usodno padel. Do nesreče je prišlo belgijski prestolnici, kjer je 'pazil' hišo svojega prijatelja.

Nekdanji basist rock pop skupine je bil eden od ustanovnih članov skupine v devetdesetih. Po poročanju TMZ je novico o smrti sporočila glasbenikova mati.

Colin je v času incidenta varoval prijateljevo hišo v Bruslju. Trenutno ni znano, kdaj je umrl. Sicer je v mestu živel in poučeval glasbeni mojstrski tečaj ter delal na filmski glasbi.

Bend so ustanovili v devetdesetih

Charlie je skupino ustanovil leta 1993 v San Franciscu skupaj s kolegi Patom Monahanom, Robom Hotchkissom, Scottom Underwoodom in Jimmyjem Staffordom. Leta 2002 so prejeli dve nagradi grammy za pesem »Drops of Jupiter«.

Sicer so najbolj znani po uspešnici »Hey, Soul Sister«, izdani leta 2009, a to so izdali brez Charlieja, saj naj bi ga domnevno že prej izključili zaradi bitke z zlorabo substanc.

Colin je nekoč za Los Angeles Times spregovoril o težavah v bendu, ki je pravkar izdal novi singel »Long Yellow Dress«. Rekel je: »Imel sem res odlična leta z njimi, vendar je bilo težko.«

Pevec Pat Monahan je takrat dejal: »Charlie je neverjeten basist, vendar je doživel veliko bolečine in način, na katerega se je s tem soočal, je bil zelo boleč za vse okoli njega.«

Train so še vedno aktivni in so prodali več kot 10 milijonov albumov in 30 milijonov skladb po vsem svetu. Njihov najnovejši album je bil naslovljen »AM Gold« in je izšel maja 2022.

Preberite še: