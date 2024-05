Je to nov Bermudski trikotnik? Smrtonosna cona, skozi katero je letelo singapursko letalo

V torek, 21. 5. smo poročali o nesrečnem letu SQ321 singapurske družbe, ki je v samo treh minutah izgubilo brutalnih 1800 metrov višine, kar je povzročilo hudo paniko med potniki. Ranjenih je bilo 30 ljudi, od tega 7 kritično, umrl pa je eden.

Let iz Londona v Singapur je potoval skozi nevarno med-tropsko konvergenčno cono (ITCZ). Toda kaj je povzročilo ta nenavadni incident, da je ljudi tako silovito premetavalo po celi kabini?

Nekdanji pilot Marco Chan je v pogovoru za Times of India povedal, da se je incident verjetno zgodil znotraj med-tropske konvergenčne cone.

Območje okoli Bengalskega zaliva je znano po turbulencah, a čeprav piloti to vedo, so možnosti, da bi se jim izognili, pogosto omejene. Chan je pojasnil: »Znotraj med-tropskega konvergenčnega območja so nevihte pogoste. Te so vidno prikazane na pilotovem navigacijskem zaslonu – vendar se skupini neviht ni vedno mogoče popolnoma izogniti, saj se lahko raztezajo v zelo širokem pasu.«

Tudi mornarjem povzroča preglavice

Območje je bolj znano po tem, kako ga imenujejo mornarji: zatišje - ker lahko tam zaradi mirnega zraka ladje obtičijo po več dni. Leži blizu ekvatorja in je videti kot pas oblakov in neviht. Te nastajajo na mestu srečanja severnega in južnega pasata.

Vroče sonce in toplo morje segrejeta zrak, zaradi česar se močno dvigne, na višini pa se zelo hitro ohladi. Nenehno segrevanje in ohlajanje vodi do neusmiljenega toka neviht, ki se sezonsko premikajo in narekujejo mokre in suhe sezone v tropskih regijah – v nasprotju s toplimi in hladnimi sezonami, ki jih poznamo pri nas.

Konvergentni pas ITCZ je znan po nevihtah, ki so leta 2009 strmoglavile letalo Air France Flight 447, ko je na poti iz Pariza v Rio de Janeiro umrlo vseh 228 ljudi na krovu.

Zadelo je številne močne nevihte, kar je povzročilo nastanek ledu na senzorjih zračne hitrosti, to pa je bilo krivo za vrsto človeških napak, ki so sledile.

Zato ne preseneča, da piloti pasu ITCZ zaradi nepredvidljivih in zahtevnih pogojev ne marajo.