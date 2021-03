Znane podrobnosti helikopterske nesreče, v kateri je umrl lastnik Pop TV

Kako je živel češki milijarder?

Pisali smo, da je v helikopterski nesreči na Aljaski umrl lastnik Pop TV in številnih drugih medijev, najbogatejši Čeh. Helikopter je strmoglavil na aljaškem ledeniku, umrle pa so štiri osebe. Po pisanju New York Timesa je helikopter strmoglavil v bližini ledenika Knik. Ponesrečenci so bili nastanjeni v planinski koči Tordrillo, kjer je bil Kellner njihov redni gost.Reševalci so dejali, da so bili v soboto ob 22. uri obveščeni, da se helikopter ni vrnil z ekskurzije in da so v bližini ledenika Knik opazili razbitine.Koča Tordrrillo Mountain velja za luksuzno letovišče in ima med drugim v ponudbi vodene pakete za heli smučanje, ki naj bi se udeležil tudi Kellner. Cene za tovrstno smučarsko doživetje se gibljejo od 15 tisoč dolarjev na osebo.Vodja planinske koče na Aljaskije povedala, da vzroka za helikoptersko nesrečo ne pozna. Sporočili pa so, da je helikopter last podjetja Soloy Helicopters iz Wasille, pri katerih je družba najela let.Reševalci so na kraju nesreče našli trupla 56-letnega Kellnerja in njegovega češkega kolega 50-letnega, ki je gostoval v isti koči kot Kellner, 38-letnega vodnika, 33-letnega vodnikain 33-letnega politaEna oseba, katere identiteta ni znana, je preživela, a je v kritičnem stanju, za njeno življenja pa se zdravniki še borijo.Najbogatejši Čeh in 68. najbogatejši Zemljan naj bi bil adrenalinski odvisnež.* Bil naj bi lastnik številnih nepremičnin po svetu, zanj pa velja, da je eden tistih, ki imajo v vsakem delu sveta po eno nepremičninsko investicijo, piše portal Money Inc.* V lasti je imel dve letali, v njiju pa spalnico, kopalnico in prostor za šest ljudi. Ne ve se, ali je imel tudi pilotsko dovoljenje, znano pa je, da je bil med osebjem na letalu vedno tudi pilot.* Svoje bogastvo je začel kopičiti s podjetjem stekla. Češko steklo velja za eno najkakovostnejših na trgu. Bil je tudi lastnik češke investicijske skupine PPF, sklada CME ter s tem Pop TV, medijev po Balkanu itn.* Petr je za seboj pustil štiri otroke, a med njimi je javnosti znana le, češka tekmovalka v kategoriji mladih jahačev. Bila je državna prvakinja Češke.* Poročil se je dvakrat. Njegova prva žena je bila, a kdaj sta se poročila ali ločila, na spletu ni navedeno. Njegova trenutna soproga je, skupaj pa imata štiri otroke, piše portal Money Inc.* Renata je lastnica družinske fundacije Kellner, ki češkim državljanom finančno pomaga. Denimo leta 2010, ko so Češko prizadele hude poplave, so ogroženim nudili znatno pomoč.* O Kellnerju se je vseskozi le malo vedelo. Ve se, da je pred očmi javnosti skrbno skrival svojo zasebnost in zasebnost družine. Intervjujev ni dajal, ni se pogosto fotografiral, njegova družina pa se je pogosto selila in menda niso imeli možnosti, da bi navezali tesnejše stike z ljudmi.