V nesreči umrl lastnik Pop TV

V helikopterski nesreči na Aljaski je umrl lastnik Pop TV, Čeh Petr Kellner. V reviji Forbes je bil razglašen za najbogatejšega Čeha in 68. najbogatejšega Zemljana z ocenjeno vrednostjo premoženja okoli 16,1 milijarde evrov.



Helikopter je strmoglavil na aljaškem ledeniku, v nesreči pa so po poročanju New York Timesa umrle še štiri osebe, ena je preživela. Omenjena skupina ljudi je bila tam na smučarski ekskurziji. Kellner je bil sicer večkrat zaradi zimskih avantur na Aljaski.



Spomnimo, investicijska skupina PPF, v lasti Kellnerja, je oktobra lani z nakupom medijskih naložb ameriškega sklada CME na Češkem, Slovaškem, v Romuniji, Bolgariji in Sloveniji v last dobila tudi Pop TV.

Komentarji: