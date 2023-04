Znane nove podrobnosti smrti 17-letnika: to je želel narediti pred padcem v smrt

Pisali smo, da je v noči s petka na soboto med maturantskim izletom v Pragi umrl 17-letni hrvaški dijak iz poreške srednje šole, ko je padel s petega nadstropja terase enega od praških klubov. Njegovi sošolci in sošolke so se predčasno vrnili domov.

Hrvaška veleposlanica na Češkem Ljiljana Pancirov je sporočila, da ugotovitve preiskovalcev kažejo, da je dijak skušal izvesti parkour trik, potem ko je preskočil ograjo terase na višini petega nadstropja. Parkour je veščina čim bolj učinkovitega premagovanja ovir, ki vključuje zvrhano mero skakanja, plezanja in akrobatike. Ovire, ki jih premagujejo izvajalci, so običajno del urbanega okolja, torej ograje, strehe ..., piše HRT.

Dodala je, da bo obdukcija končana zelo kmalu, saj gre za nesrečen primer, in da bo od jutri dalje mogoče organizirati vrnitev mladeničevega trupla nazaj na Hrvaško.

Dijakom in učiteljem so zagotovili psihološka pomoč, vključeni so krizni tim, strokovnjaki, psihologi. Držijo so posebnega protokola, ki pravi, da strokovnjaki delajo z učenci, ki so bili priča tragediji, nato pa bodo še z razredom, ki ga je dijak obiskoval. Organizirali so tudi izredne roditeljske sestanke.

Poreški srednješolci, ki so bili na ekskurziji v Pragi, so se sinoči vrnili v Poreč. Pred šolo so že prižgali sveče in odlagali vrtnice v spomin umrlemu dijaku.