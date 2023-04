Ravnatelj gimnazije v solzah sporočil, da je na maturantskem izletu umrl 17-letnik

Na maturantskem izletu v Pragi je umrl 17-letni maturant iz Poreča, je danes potrdil ravnatelj tamkajšnje gimnazije Krešimir Bronić. Podrobnosti o razlogih za njegovo smrt za zdaj niso znane, poroča 24sata.

»Na žalost je na maturantskem izletu v Pragi umrl maturant naše gimnazije v Poreču. Več kot to ne morem povedati, saj še čakamo na poročilo tamkajšnje policije,« je dejal. Kaj se je zgodilo, bo šola izvedela šele, ko bo prejela uradno poročilo, je dodal. »Staršem in vsej družini izrekam globoko sožalje v imenu celotne šole in v svojem imenu. Sem pod hudim stresom in razumite me, kaj več zaradi šoka ne morem povedati,« je za omenjeni medij v solzah dejal ravnatelj.

Tragični dogodek naj bi se zgodil danes ponoči. Na maturantski izlet se je v četrtek odpravilo 87 maturantov iz treh razredov in štirje profesorji. Z izleta naj bi se vrnili v nedeljo, vendar se zaradi tragičnega dogodka že danes vračajo nazaj v Poreč.