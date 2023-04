Tragedija brez primere: znano, kako je umrl 17-letni maturant

Da je na maturantskem izletu v Pragi je umrl 17-letni maturant iz Poreča, kar je potrdil ravnatelj tamkajšnje gimnazije Krešimir Bronić, smo že poročali tukaj. Zdaj je znano, da se je zgodila nesreča.

Mladostnik iz Istre, ki je umrl na maturantski zabavi v Pragi, je najverjetneje umrl pri padcu s petega nadstropja stavbe, kjer je bil zunaj s kolegi in štirimi profesorji, poroča 24sata.

»Bila je nesreča, padel je z velike višine,« je povedal direktor turistične agencije, ki je organizirala maturantsko zabavo na Češkem. Dodaja, da so vsi pretreseni, a da jim je uspelo organizirati vrnitev DIJAKOV.

Po tragični nesreči se je sinoči v Istro vrnilo 76 študentov. Profesorji in otroci so v velikem šoku, je še dodal Floris Milohanović, direktor turistične agencije Zeatours, ki je organizirala izlet.

Otroci so se vrnili na Hrvaško

»To potovanje je bilo pod okriljem naše organizacije in to je prvič po 30 letih, da se je kaj takega zgodilo. Tega še nismo doživeli, že od 1. ure zjutraj smo v stalnem stiku z ravnateljem in učitelji, ki so bili med prireditvijo na kraju samem z otroki. Vsi so pretreseni, a nekako so se zbrali in organizirali odgovorno vrnitev otrok nazaj v Poreč,« je povedal in dodal, da so staršem ponudili vso pomoč pri poti v Prago.

»Ne vemo, kaj se je tistega večera dogajalo zunaj, a policija je izključila možnost nasilne smrti, zato so otroke izpustili, da se vrnejo na Hrvaško. Podatkov iz policijskih poročil o preiskavi nimamo in to bo verjetno šlo prek veleposlaništva. Kolikor vem, bo jutri obdukcija trupla, tako da ga bodo vrnili na Hrvaško. Bila je nesreča,« je dodal vidno pretresen lastnik puljske agencije.

Učenci bodo imeli pouk v ponedeljek, a v šolo prihaja tudi ekipa za krizno posredovanje.

