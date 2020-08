Žalost v Splitu: starostnik več dni ležal ob mrtvi ženi

Hrvaške medije pretresa zgodba starejšega zakonskega para na Dubrovački ulici v Splitu. Pred dnevi so namreč gasilci vdrli v njuno stanovanje in v njem našli mrtvo 91-letno starostnico, njen šest let mlajši mož pa je bil živ, a v izredno slabem zdravstvenem stanju. Izkazalo se je, da je bila ženska mrtva približno tri dni, znakov kaznivega dejanja ni bilo.



Po objavi žalostne zgodbe prihajajo na dan podrobnosti o žalostni usodi zakoncev, ki sta živela sama in nista imela otrok, sta pa imela bližnje sorodnike in sosede, ki so jima skušali priskočiti večkrat na pomoč, a sta jo trmasto zavračala.



Sosedi pravijo, da sta bila kljub starosti izjemno vitalna. »Sama sta hodila po opravkih, tudi v trgovino. Nečak je večkrat skušal priti v stik z njima in jima pomagati, a neuspešno. Nista želela v dom za starejše, prav tako nista želela dostave hrane in podobno,« je povedal Srđan Treursić, predstavnik stanovanjskega bloka, v katerem sta živela. Vdal se je v usodo

Ženska je bila teden dni prej, preden so jo našli mrtvo, v bolnišnici. Zaradi bolezni je tam preživela tri dni, po odpustu pa jo je zdravnica klicala in hodila k njej na kontrolo. Ko pa se nekaj dni ni oglašala, je poklicala policijo. »Ni res, da sta bila prepuščena sama sebi. Oba sta bila izjemno trdoglava in zaprta v svoj svet. Verjetno je bil moški tako zelo žalosten, ko je umrla, da je svoje življenje prepustil usodi. K sreči je živ,« je še dejal Treursić.



Po bloku se je seveda kmalu začel širiti strašen smrad. Ko so gasilci skupaj s policisti vdrli v stanovanje, so našli žalosten prizor. Mrtva ženska je ležala na tleh, ob njej pa je ležal še njen mož.