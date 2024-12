Za osumljenca za odmeven napad na šoli na Hrvaškem odredili preiskovalni pripor

Zagrebška policija je danes sporočila, da je bil za osumljenca, ki je pred desetimi dnevi v napadu z nožem na osnovni šoli v Zagrebu ubil sedemletnega otroka, tri otroke in učiteljico pa huje ranil, odrejen preiskovalni pripor.

Kot je v izjavi navedla policija, so 19-letnika aretirali po končanem zdravljenju v bolnišnici zaradi samopoškodb, ki si jih je zadal ob napadu. Zaradi ponovitvene nevarnosti kaznivega dejanja in posebno težkih okoliščin kaznivih dejanj so mu odredili enomesečni preiskovalni pripor, poroča hrvaški portal Index.

Pred tem so ga iz bolnišnice, kjer je okreval, po odobritvi psihiatrov premestili v stavbo kriminalistične policije, kjer naj bi ga prvič zaslišali kot osumljenca, poroča hrvaški Jutarnji list. Med drugim je osumljen storitve hudega uboja otroka in štirih poskusov hudega uboja.

Z nožem napadel več otrok in učiteljico

Osumljeni je 20. decembra zjutraj vstopil v osnovno šolo Prečko v Zagrebu in z nožem napadel več otrok in učiteljico, pri čemer je ubil sedemletnika in huje ranil tri učence in učiteljico. Gre za najhujši primer nasilja na hrvaških šolah doslej.

Mladenič je imel po besedah notranjega ministra Davorja Božinovića psihične težave in je pred približno enim letom poskušal storiti samomor. Kot je še pojasnil minister, je bil v preteklosti učenec šole in je živel blizu nje.