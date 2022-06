Vznemirjujoč posnetek (18+): policist na postaji hladnokrvno ustrelil kolega

Televizija Euronews Albania je objavila vznemirjujoče posnetke, ki so jih nadzorne kamere posnele na eni od policijskih postaj v Tirani. Tam je namreč prišlo do streljanja, v katerem je umrl eden od policistov.

Kot je razvidno iz posnetka, so se policisti med seboj pogovarjali, nakar je eden od njih zapustil prostor in se usedel pred vrata pisarne. Eden od policistov mu je sledi in se z njim zunaj še pogovarjal, nato pa nenadoma pograbil službeno pištolo in ga hladnokrvno ustrelil pred očmi kolegov. Šest strelov v glavo in telo je bilo zanj usodnih.

Po dogodku je skušal pobegniti, a so ga kajpak številni policisti na postaji ustavili.

Kaj je bil motiv umora, še ni znano. Policista naj bi se pred tem sprla zaradi precej nepomembne zadeve.