Vse se je začelo s pregledom njenih nog, uglednega zdravnika zdaj obtožuje posilstva

Zagrebškega zdravnika M. R. (63) policija sumi kaznivih dejanj v škodo bolnice in je zoper njega podala posebno poročilo pristojnemu državnemu pravobranilcu. Po informacijah Jutarnjega lista se je konec prejšnjega tedna na policijo obrnila 41-letna bolnica iz okolice Zagreba in prijavila, da jo je cenjeni in pogosto zelo hvaljeni zdravnik poskušal posiliti.

Po neuradnih informacijah časnika je izjavila, da je bila na zasebnem pregledu žil v družinski hiši in da se je je zdravnik neprimerno dotikal.

Grozi mu do tri leta zapora

Glede na navedeno so jo policisti takoj napotili na zdravniški pregled.

»Policisti Policijske uprave Zagreb so zaključili kriminalistično preiskavo glede 63-letnega moškega zaradi suma storitve kaznivega dejanja neprimernih dejanj na območju Samoborja, zoper njega pa so podali posebno poročilo pristojnemu državnega pravobranilstva,« so za hrvaški mediji pojasnili v zagrebški policiji.