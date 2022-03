Več let mrtva ležala v stanovanju, sestra je ni pogrešala

Imela je sestro, a z njo ni imela stikov. Pogrešili je niso niti sosedje v stanovanjskem bloku, očitno pa ni imela niti prijateljev, ki bi lahko že zdavnaj potrkali na njena vrata in ji omogočili vsaj dostojen pokop, zanemarili so jo tudi sosedje. Upokojenka, rojena 1933., je namreč vrsto let ležala mrtva v svojem domu, ne da bi jo kdo pogrešil.

Živila potekla 2018.

Njeno mumificirano truplo so pred dnevi odkrili policisti in gasilci, ki so se odzvali na klic socialnih delavcev. Ti so namreč prvi prišli trkat na vrata osamljene upokojenke, šlo naj bi za rutinsko administrativno preverjanje, poročajo tržaški mediji. Ker ni bilo odziva, so obvestili može postave, ti pa so potem prav kmalu razodeli kruto resnico.

Ženska je v stanovanju v središču Trsta ležala mrtva že več let, glede na živila, ki so jih našli na kuhinjski mizi in ki jim je rok uporabe potekel 2018., najmanj štiri leta. Živela je z mačko, ki je prav tako poginula ležala ob gospodarici, sosedje pa so po srhljivem odkritju in vprašanjih policistov le nemo skomigali z rameni in odkimavali. Upokojenkino truplo je že tako zelo razpadlo, da ni bilo razpoznavno, so še pristavili šokirani možje postave, vzrok smrti pa ni znan.

Podobna zgodba je pretresla že februarja letos v kraju blizu jezera Como v Lombardiji, kjer so v hiši odkrili truplo 70-letnice, za katero je bil najverjetneje usoden srčni infarkt in ki je bila mrtva najmanj dve leti in pol, verjetno od prvega izbruha novega koronavirusa.

Prav tako je živela sama, in kdo ve, koliko časa bi njeno truplo še razpadalo, če ne bi sosedje ob napovedi neurij obvestili občinarjev, da visoka drevesa Marinelle Beretto ogrožajo sosesko. Sorodnikov pokojne niso izsledili, italijanska ministrica za družino in enake možnosti Elena Bonetti pa je takrat opomnila javnost, da moramo kot skupnost skrbeti drug za drugega.