V streljanju na univerzi en mrtev

V streljanju na univerzi Tuskegee v Alabami je bil v nedeljo ubit 18-letnik, še 16 ljudi je bilo ranjenih. Policija je pridržala 25-letnika, ki je imel pri sebi orožje. Alabamska policija je medtem sporočila, da so osumljenca pridržali, ko je zapuščal prizorišče.

Zaenkrat pristojni niso posredovali nobenih informacij o ozadju incidenta na slovesnosti za nekdanje diplomante univerze Tuskegee. Preiskava še poteka.

Prijeti je 25-letni Jaquez Myrick iz Montgomeryja, pri katerem so našli tudi strelno orožje. Ali je bil Myrick res tisti študent, zaradi katerega je izbruhnilo streljanje, oblasti še niso potrdile. So pa sporočile, da 18-letni moški, ki je umrl, ni bil študent, ter da so skoraj vsi ranjeni obiskovali to šolo.

454 podobnih incidentov je že bilo letos.

Psihološka pomoč

Dvanajst ljudi je bilo ustreljenih, štirje so utrpeli poškodbe, ki niso bile povezane s streli, je sporočila državna agencija.

Vodja policije mesta Tuskegee Patrick Mardis je povedal še, da sta bila med ranjenimi tudi študentka, ki je bila ustreljena v trebuh, in študent, ki je bil ustreljen v roko. Univerza je včeraj odpovedala pouk in vsem zagotovila psihološko pomoč.

Po podatkih portala Gun Violence Archive, ki opredeljuje množično streljanje kot streljanje, pri katerem so ranjeni ali ubiti najmanj štirje ljudje, brez strelca, je šlo za enega od 454 tovrstnih incidentov, o katerih so samo letos poročali iz ZDA.