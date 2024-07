Znano, kdo je streljal iz taksija: en policist (34) ubit, drugi huje ranjen (FOTO)

Pri kraju Loznica na zahodu Srbije je bil na kontrolni točki na meji z Bosno in Hercegovino med rutinskim nadzorom ponoči ubit policist, še en je bil huje ranjen, poročajo srbski mediji. Napadalec, ki je še na begu, je po besedah srbskega notranjega ministra Ivice Dačića 33-letni državljan Kosova.

Policisti Postaje mejne policije Trbušnica so ponoči okoli 00.55 v Loznici med kontrolo vozil v Lipniškem Šoru ustavili mercedesa tutinskih registrskih tablic, v katerem sta bili dve osebi.

Pri izstopu iz vozila je ena oseba streljala s pištolo in zadela Nikolo Krsmanovića (34) v prsi in Vjekoslava Ilića (50) v ramo, nato pa pobegnila.

Oba policista so prepeljali v Splošno bolnišnico Loznica, tam je Krsmanović umrl zaradi poškodb.

Enega osumljenca prijeli

Enega od osumljencev naj bi pridržali na kraju dogodka, drugega pa intenzivno iščejo. Pri iskanju sodelujejo tudi policijski helikopterji.

Pokojni policist

Pokojni policist je bil doma iz vasi Jarebica, kamor se je odločil vrniti, še nedavno pa je bil pripadnik žandarmerije. Ima mamo, očeta in sestro.

Iščejo napadalca

Policisti so našli osumljenčev potni list, ki so ga izdale začasne institucije Kosova na ime Hajziri Artan (33). Intenzivno ga iščejo.

Preiskava višjega državnega tožilca iz Šabca in pripadnikov policije še poteka.

»Družini umorjenega policista izrekam globoko sožalje v imenu ministrstva za notranje zadeve in v svojem imenu,« je dejal podpredsednik vlade in minister za notranje zadeve Ivica Dačić.

V streljanju je bil ranjen Vjekoslav Ilić, ki so ga sprejeli v bolnišnico, a je njegovo stanje stabilno. »Ima poškodbe mehkih tkiv hrbta in rame, njegovo zdravstveno stanje je stabilno in ni smrtno ogrožen,« so sporočili iz lozniške bolnišnice, poroča informer.rs.