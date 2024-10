V Splitu so potrdili obtožnico proti morilcu dedka Luke Modrića

Na županijskem sodišču v Splitu so potrdili obtožnico proti Željku Badži, morilcu dedka Luke Modrića. Hkrati je bila zavrnjena zahteva za sojenje v nenavzočnosti.

Nekdanji miličnik v Dubrovniku Željko Badža je obtožen niza likvidacij civilistov na okupiranem ozemlju konec leta 1991, med drugim tudi dedka nogometnega reprezentanta Luke Modrića, ki je bil ubit 18. decembra v mestu Zaton Obrovački ob stari cesti, ki vodi do zaselka Meki Doci in naprej čez Velebit proti Svetemu Roku.

Badža je nekoč iz Srbije pobegnil v Avstralijo, aprila 2023 pa je bil na Hrvaškem, a takrat za njim še ni bila razpisana tiralica, zato ni bil aretiran.

Po vložitvi obtožnice je njegova obramba zahtevala izločitev nekaterih dokazov iz spisa kot nezakonitih, kar je obtožni senat najprej zavrnil, nato pa je stališče obtožnega senata potrdilo še višje kazensko sodišče (VKS).

Pravnomočna obtožnica

Badjeva obramba je trdila, da ni poveljeval enoti, ki je storila zločine. Trdili so tudi, da zoper Baža ni dokazov, a argumenti obrambe niso prestali, zato je obtožnica postala pravnomočna.

Badža je bil poveljnik posebnega voda Postaje javne varnosti Obrovac. Skupaj z neznanimi pripadniki svoje enote je prestregel 61-letnega Luko Modrića, ki je v bližini svoje stare družinske hiše pasel koze. Brez razloga so streljali nanj in ga ubili. Nato so se odpeljali do zaselka Meki Doci in streljali na civiliste, ki so jih srečevali na poti. Ubili so šest ljudi.

Postopek proti Badži se je začel na podlagi kazenske ovadbe državnega tožilstva v Zadru iz julija 2020. Zahtevano je bilo zaslišanje v Avstraliji, a to ni bilo odobreno, je pa obtoženčev sin avstralsko policijo obvestil, da je njegov oče na Hrvaškem in da je stopil v stik z zagovornikom. Konec lanskega leta so mu odredili preiskovalni pripor, ker je nedosegljiv pravosodnim organom Republike Hrvaške.

Ključno pričevanje

Ključno pričevanje, ki Badžo obtožuje umora Luke Modrića, je pričevanje nečaka, ki se je znašel v bližini. Stric Luka mu je nosil hrano, ko se je skrival v gozdu. Tako je bilo tudi tisti dan. Na kratko sta se videla skozi veje, nato pa se je Luka Modrić s kozami vrnil na okoli 200 metrov oddaljen položaj. Priča je videla Land Roverja in policijsko vozilo, ki je prihajalo iz Obrovca.

Slišal je, kako so se vozila ustavila in kako je nekdo zavpil: »Dajmo!«, malo kasneje pa še »Naprej!« Ni videl, na koga so kričali, domneval pa je, da je njegov stric, ker je bil tam edini. Čez nekaj trenutkov je zaslišal rafale iz avtomatskega orožja, nato pa en strel, nato pa je nastala tišina. Slišal je, da so se vozila vžgala in odpeljala proti vasi. Ves dan je stal na istem mestu, nato pa je zvečer slišal, kako se vozila vračajo.

V večernih urah se je spustil v kanjon Zrmanje. Mati mu je prinesla večerjo in povedala, da so Luko našli mrtvega s strelnimi ranami na glavi. Ob njem je ležal nekakšen bajonet. Po dveh dneh mu je mama povedala, da so bili Dočani, torej prebivalci zaselka Meki Dolci, pobiti in da organizirajo avtobus za odhod iz vasi in okupiranega območja. Kasneje je izvedel, da so tistega dne pripadniki specialnega voda pobili domačine, njihov poveljnik pa je bil Željko Badža, poroča Slobodna Dalmacija.