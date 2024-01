Našli Modrićevega morilca?

Hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić si bo leto 1991 zapomnil do konca življenja. Osemnajstega decembra tistega leta, ko je štel rosnih šest let, so umorili njegovega dedka Luka Modrića. Zgodilo se je v mestu Zaton Obrovački, ki je od Zadra oddaljeno 40 kilometrov. V državi je tedaj že vladalo vojno stanje.

Šestletni deček Luka se je skrival v baraki v gozdu ob stari cesti na Sv. Rok. Dedek, je Modrić razlagal preiskovalcem, mu je okoli 8.30 v najlonski vrečki prinesel hrano in jo pustil ob baraki. Nato pa se je odpravil k čredi koz. Nekaj pred poldnevom sta se po cesti iz smeri Obrovca pripeljali dve vozili, land rover in »policijski avto«, iz katerih se je slišala glasba. Ustavili sta se pri dedku.

»Čez nekaj trenutkov sem zaslišal rafale iz avtomatskega orožja, nato en sam strel, nakar je nastala tišina. Skrival sem se in bil v strahu. Slišal sem, kako so prižgali motorje in se odpeljali,« se je spominjal Modrić. Že takrat je sumil, da so mu ubili dedka. Iz skrivališča je nato pobegnil, zvečer pa mu je mama povedala, da so dedka našli s strelnimi ranami na glavi in da je bil poleg njega bajonet.

Prav nogometaševo pričanje je preiskovalcem pomagalo najti osumljenca za smrt njegovega dedka. Šlo naj bi za bivšega policista, danes 63-letnega Željka Badžo, ki že 10 let živi v Avstraliji. Hrvaško tožilstvo je zoper njega na začetku leta vložilo obtožnico, da je konec leta 1991 zagrešil vojni zločin. V tistem času je bil poveljnik specialne enote javne varnosti Obrovac. Skupaj z neznanimi pripadniki svoje enote naj bi prestregel 61-letnega Modrića, ki je na pašo gnal koze. Brez razloga so streljali vanj in ga ubili. Pot so nato nadaljevali do zaselka Meki Doci in streljali na naključne mimoidoče. Ubili so šest starejših ljudi.