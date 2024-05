V prometni nesreči umrl mladi nogometaš: pustil jim je žalost, šok in praznino (FOTO)

Danes smo že poročali o hudi prometni nesreči v Zagrebu, v kateri je umrl 21-letnik. Zdaj so znane nove podrobnosti o tej nesreči. Po poročanju spletnega portala karlovacki.hr je življenje izgubil Karlo Cvitković iz Karlovca, ki je bil pred časom član nogometnega kluba Kupa.

Po pisanju spletne strani 24sata.hr, ki se sklicuje na informacije zagrebške policijske uprave, je mlajši moški v petek okrog 23.20 na prehodu za pešce prečkal Selsko cesto, ko je bila na semaforju rdeča luč. Nato se je vanj zaletel 20-letni voznik avtomobila, ki je imel zeleno luč. Na žalost je bilo trčenje tako silovito, da pešcu niso mogli pomagati.

Na preminulega Karla so se spomnili v nogometnem klubu Kupa. »Danes zjutraj so nas doletele žalostne novice, saj med nami ni več našega nekdanjega igralca Karla Cvitkovića. Neverjetno prijazen in vljuden fant je za vedno odšel na nebeške tribune, nam pa je pustil žalost, šok in praznino. Dragi Karlo, za vedno se te bomo spominjali po tvoji toplini, pozitivnosti, zvestobi in ljubezni do našega kluba in vasi. Hvala, ker si dopolnil naša življenja, čeprav ne bomo skupaj pisali nogometne balade. Varuj nas iz nebeških višav in se spet vidimo,« so na instagramu zapisala iz omenjenega kluba.

V objavi so tudi izrekli sožalje Karlovi družini, prijateljem in znancem.