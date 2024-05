Pretresljivi prizori s kraja nesreče: pred študentskim domom umrl 21-letnik (FOTO)

V petek zvečer se je v Zagrebu zgodila huda nesreča, v kateri je ugasnilo mlado življenje. Kot poroča 24sata, je v petek okoli 23.30 21-letni pešec pri rdeči luči prečkal Selsko cesto na označenem prehodu za pešce. Vanj je trčil avtomobil zagrebških registrskih tablic, ki ga je vozil 20-letnik. Zaradi hudih poškodb je 21-letnik umrl na kraju nesreče.

Huda nesreča v Zagrebu. FOTO: Slaven Branislav Babic/pixsell Pixsell

Zaradi policijske preiskave je bila cesta dlje časa zaprta za ves promet. »Prizor je bil grozljiv. Stekel je čez cesto in vanj je trčil avto. Grozno. Gre za mlajšega moškega. Poskušali smo ga obdržati pri življenju, a nam ni uspelo. Izdihnil je tukaj na cesti. Reševalno vozilo je prispelo zelo hitro, a žal mladeniča ni bilo več mogoče rešiti. Pritekli so zdravniki in mu nudili prvo pomoč, a brez uspeha. Žalostno, žalostno,« je za omenjeni portal dejal Zagrebčan, ki je bil priča tragični nesreči.

Huda nesreča v Zagrebu. FOTO: Slaven Branislav Babic/pixsell Pixsell