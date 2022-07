V prestolnico 21-letnik s trebuhom za kruhom in – umrl

»Sem je prišel delati, da zasluži nekaj denarja, zdaj pa je tako tragično končal,« so povedali znani Andijre S. (21) iz Kopricive, ki se je na v nedeljo popoldne utopil na Adi Ciganliji. Kot poročajo priče, se je mladenič, ki je bival pri stricu v Beogradu, skupaj s prijateljema zabaval na pedalinu in v vodi.

Nenadoma je eden od njiju spoznal, da se 21-letnik utaplja, skočil za njim, vendar ga žal ni uspel rešiti. »Ugibam, da ga je potegnila trava. Tukaj ni globoka voda, je pa veliko trave,« pripoveduje ena od prič.

Ženska, ki je bila v vodi, ko se je tragedija odvila je opisala dogajanje: »Mladenič je skočil s pedalina in normalno plaval. Nenadoma je izgubil moč, njegov prijatelj pa ga je skušal rešiti. Bili so brez rešilnih jopičev, enega od trojice, kolikor ji je bilo na pedalinu, pa ni znal plavati.« Nadaljevala je takole: »Na pomoč je prišel tudi naš vaterpolist Filip Filipovoć, ki je bil slučajno na kraju, in s svojo ekipo skušal rešiti fanta. Celo odbojkarje je pozval, da bi ga pomagali najti. Brez kisika in maske, vrez vsega, so šli v vodo in ga iskali, vse dokler niso prišli reševalci.«