V prestolnici pretepli znanega podjetnika

V središču Beograda so pretepli Slobodana Petrovića, lastnika podjetja Digital printing centar, piše srbski Kurir. Pretepel ga je M. M., ki je bil oblečen v uniformo zaposlenca mestne komunale. Pri garaži ga je počakal s kapico na glavi in z metlo v roki, ga najprej nekaj vprašal, nato pa ga nenadoma napadel in pretepel.

Petrović je huje poškodovan, med drugim ima zlomljen nos. Sumijo, da naj bi bil nasilni obračun naročen. Pretepenec zatrjuje, da nima finančnih težav, da pa se je sporekel edino z lastnikom enega drugega podjetja. Napad so posnele nadzorne kamere, storilca pa so ujele tudi v bližini, ko si je pri cerkvi sv. Marka slačil uniformo. Na koncu so ga ujeli tudi policisti ...