V požaru umrl tudi dojenček, v morje skakali brez rešilnih jopičev

Najmanj 31 ljudi je umrlo, 230 pa so jih rešili, ko je trajekt na jugu Filipinov zajel ogenj. Ranjenih je 14 ljudi. Trajekt Lady Mary Joy 3 je plul iz mesta Zamboanga na otoku Mindanao na otok Jolo, je povedal predstavnik oblasti za izredne razmere Nixon Alonzo. Reševalci in ribiči so rešili 195 potnikov in 35 članov posadke. Na trajektu naj bi bilo okoli 250 ljudi, čeprav jih je bilo uradno navedenih le 205, zato za zdaj ni jasno, koliko je v resnici pogrešanih.

Vzrok za tragedijo še ni znan.

Guverner province Basilan Jim Salliman je potrdil, da so našli trupla 31 ljudi, od tega 18 v trajektu, preostale pa v vodi. Med mrtvimi so najmanj trije otroci, tudi šestmesečni dojenček.

195 potnikov so rešili.

Eden od potnikov, sicer gasilec, je povedal, da je nastala panika, ko sta ladjo zajela ogenj in gost dim. Nekateri so skočili v morje, preden so si nadeli rešilne jopiče. Kot je dejal, se je ogenj širil zelo hitro. Zakaj je izbruhnil požar, še ni jasno. Za Filipine, arhipelag z več kot 7000 otoki, je značilen neurejen in slab pomorski promet, saj so trajekti pogosto prenatrpani in zato udeleženi v nesrečah.