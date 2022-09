V kovčkih bili posmrtni ostanki otrok, zdaj prijeli mater morilko

Pred tedni je Novo Zelandijo šokiralo odkritje otroških trupel v kovčkih, ki jih je na spletni dražbi po zaplembi vsebine zapuščenega skladiščnega prostora kupila nič hudega sluteča družina. Kot kaže, ima policija zdaj v rokah morilko, prijeli so jo v Južni Koreji. Otroka naj bi bila stara sedem in deset let.

Interpolova tiralica

Spomnimo, družino v Aucklandu so sosedje opozorili, da se s prikolice, s katero so domov pripeljali najrazličnejšo kramo iz skladiščne enote, širi vonj po razkroju. Kot se je izkazalo, so bili v starih kovčkih posmrtni ostanki, pozneje so ugotovili, da pripadajo otrokom.

Začela se je preiskava, s katero so poskušali dognati, ali imajo otroci še živeče sorodnike na Novi Zelandiji, kmalu pa so jih ugotovitve vodile do Južne Koreje, kamor naj bi se zatekla sorodnica žrtev leta 2018. Takrat naj bi uboga otroka tudi umrla, je kazalo, 42-letnica, ki se je sicer rodila v Južni Koreji, pa je odraščala in živela na Novi Zelandiji, dokler je ni nenadoma zapustila, za njo in otrokoma pa se je izgubila vsaka sled.

Policija je ugotovila, da so v kovčkih posmrtni ostanki otrok. FOTO: Reuters

Ženska je mati umorjenih otrok, je pokazala preiskava, in je tudi osumljenka za grozljivo dejanje, Nova Zelandija je Južno Korejo zaprosila za izročitev ženske. Po globalni Interpolovi tiralici so jo izsledili južnokorejski policisti pod krinko, in sicer v jugovzhodnem mestu Ulsan, do nadaljnjega bo v priporu.

42 let je stara domnevna morilka.

Motiv umora še ni znan, policija pa je ugotovila, da je oče otrok prav tako pokojni; umrl naj bi pred njuno smrtjo, domnevno zaradi raka. Na Novi Zelandiji menda živijo tudi stari starši žrtev, kakšna je njihova vloga v tragični zgodbi, policija še molči.