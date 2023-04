V eksploziji in požaru poginilo 18.000 krav

V hudi eksploziji na farmi v ameriški zvezni državi Teksas, ki ji je sledil obsežen požar, je poginilo neverjetnih 18.000 krav, en delavec je hudo ranjen in v kritičnem stanju. Po prvih podatkih lokalnih oblasti naj bi se pregrel sistem za odstranjevanje gnoja iz hlevov, zaradi česar je eksplodiral metan, nakopičen v hlevu.

Škoda bo ogromna. FOTO: Castro County Emergency Management, Reuters

Ko so prispeli policisti in reševalci, so v stavbi našli ujetega moškega in ga hudo opečenega s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Več preživelih krav bodo morali zaradi opeklin usmrtiti. Ob nesreči je bila večina živali v prostoru tik ob tistem, v katerem je zagorelo; čakale so, da jih pomolzejo, nato pa spustijo na prosto.

Visoke številke

Predstavniki ameriškega inštituta za dobro živali so za BBC povedali, da še čakajo podatke o končnem številu poginulih krav, če bo teh res 18.000, pa bo požar na teksaški farmi »daleč najsmrtonosnejši na kateri od ameriških farm, odkar so leta 2013 začeli zbirati podatke«. Odtlej je v požarih na farmah po Združenih državah Amerike poginilo že skoraj 6,5 milijona živali, od tega okrog šest milijonov piščancev in 7300 krav. Na inštitutu zato upajo, da bodo pristojni v prihodnje več pozornosti namenili izobraževanju kmetov glede požarne varnosti.

6,5 milijona živali je v 10 letih poginilo na farmah.

»Da življenje izgubi toliko živali, je tragedija, tudi s finančnega vidika. Čeprav še ni znano, koliko znaša nastala škoda, si ta farma najverjetneje ne bo nikoli opomogla,« so za britansko nacionalno televizijo še povedali predstavniki inštituta.