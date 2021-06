V balonu umrli pilot in štirje potniki

Po trčenju z daljnovodom ga je zajel še požar. FOTO: Gelacio Ramirez/Reuters

19

potnikov je umrlo v nesreči leta 2013.

V nesreči z balonom, ki se je v soboto popoldan zgodila v mestu Albuquerque v zvezni državi Nova Mehika, je umrlo pet ljudi. Nesreča se je zgodila v stanovanjski soseski Southwynd ravno v času kosila. Prebivalci so lahko le nemočno opazovali, kako je košara, v kateri so bili pilot in štirje nesrečniki, letela proti tlom in pristala na eni od hiš. Pozneje je vse skupaj zajel še ogenj.Eden od očividcev je dejal, da je takoj prihitel na pomoč, vendar so bili potniki v košari popolnoma negibni, brez življenja. »S sosedom se nama je trgalo srce, ko sva videla nesrečo. Nikomur nisva mogla več pomagati, samo še tank z gorivom sva hitro odstranila,« je povedal.Policija je sprva potrdila smrt štirih ljudi, medtem ko so petega v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico. Kot so sporočili pozneje, je tudi on umrl. »Prijatelji in svojci vseh petih ljudi, ki so tragično izgubili življenje, so v naših molitvah,« je policija sporočila na twitterju.Med umrlimi so dva moška in dve ženski, stari od 40 do 60 let, ter pilot balona. Nesreča je na območju povzročila izpad električne energije. Brez te je začasno ostalo okoli 13.000 lokalnih prebivalcev.Med najhujšimi balonarskimi nesrečami je bilo sicer strmoglavljenje balona nad Luksorjem v Egiptu leta 2013, ko je košaro balona zajel ogenj in je nato umrlo 19 tujih turistov. Prav tako je po požaru v košari strmoglavil balon s 16 potniki v Teksasu. Umrli so vsi.