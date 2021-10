Uspelo mu je dokazati, da so ga v jugoslovanski porodnišnici ukradli biološki mami

Govorili so, da so se mlade študentke odločile za oddajo otroka v posvojitev

Pred dvema letoma smo poročali o šokantnem dogajanju v jugoslovanskih porodnišnicah v 80. letih . Na območju nekdanje Jugoslavije, tudi v Sloveniji, so včasih zdravniki materam po rojstvu dejali, da njihovi malčki niso preživeli, v resnici pa so novorojenčke prodali. Ljubljanska policija je takrat preiskovala slovenska zakonca, ki naj bi otroka kupila na Kosovu.Združenje Izginuli dojenčki Beograda (Nestale bebe Beograda, NBB) je podalo številne ovadbe proti družinam, ki so takrat svojega otroka kupile. Iz Srbije zdaj prihaja prvi dokazani primer v tej aferi. Danes 40-letniiz Aleksinca je pred štirimi leti podal kazensko ovadbo, saj je bil prepričan, da je bil kot dojenček ukraden biološki materi. Ta teden se je v Kruševcu pojavil z biološko sestro in rezultati DNK-analize, ki to potrjuje. Pred štirimi desetletji so ga kruševske porodnišnice odpeljali v Aleksinac zakoncema Radivojević, ki nista imela otrok. Mlađan je na to posumil pred poroko, ker se mu rojstni list ni ujemal s podatki domnevnih staršev. Zdaj je s pomočjo analize DNK našel svoje biološke starše. »Imam sestro, mamo in brata. Vem, čigav sem,« je dejal za Prvo TV.Kot smo pred časom poročali, je bilo treba za novorojenčka odšteti 10.000 mark, za dvojčka pa 15.000. Takrat je za Slovenske novice spregovoril, ki so mu pred desetletji v Beogradu v zameno za denar ponujali otroka, pod pretvezo, da bosta z ženo posvojila otroka od mlade študentke, ki je rodila nezaželenega otroka. Več o tem preberite na tej povezavi.