Umrla komaj 19-letna smučarka Matilde Lorenzi

Mednarodna smučarska in deskarska zveza (FIS) je na omrežju X izrazila globoko sožalje ob tragični izgubi Matilde Lorenzi, ki je umrla med treningom na ledeniku Val Senales na Južnem Tirolskem.

»Globoko nas je prizadela smrt Matilde Lorenzi, kot je sporočilo italijansko obrambno ministrstvo, ki je izreklo iskreno sožalje za 19-letno športnico italijanske vojske. FIS se v žalovanju pridružuje predsedniku FISI Flaviu Rodi in celotni italijanski zimskošportni skupnosti, vključno s trenerji, športniki, soigralci, zveznim svetom in vsem osebjem FIS,« so zapisali.

Čez dva tedna bi dopolnila 20 let

Lorenzijeva je lani postala mladinska državna prvakinja v veleslalomu. Za perspektivno športnico je bil usoden padec na strmini Grawand G1, ob katerem je z glavo močno udarila ob poledenela tla, je poročala agencija Ansa.